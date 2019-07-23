国王去世，天气阴沉. July. 23, 2019 07:30. . 公元前323年6月11日，亚历山大大帝去世，享年30出头。地点是世界上最古老的城市之一巴比洛尼亚，在被他所灭的波斯帝国宫殿里。那天，在宫廷的波斯士官平静地在粘土板上记录下：“国王死了，天气阴沉。”这一粘土板在大英博物馆展出。 亚历山大的理想是一个世界。虽然话说得很漂亮，但这是通过战斗和屠杀形成的帝国。当然，没有亚历山大也不会是没有战争的平静世界。亚历山大本人似乎认为，一个被强大权力整合的世界是由合理、和平和繁荣支配的理想社会。 临死之前，亚历山大启动了自己的全球化计划。解除了强烈支配军队内部的马其顿中心主义。马其顿军队的光荣和象征——长枪部队和被称为“银盾部队”的希帕斯皮斯特老兵退伍，并补充了亚洲新兵。他穿着波斯皇帝的服装，行皇帝的礼，让自己的手下将军们与波斯贵族结婚，声称自己是埃及神阿蒙的儿女。 他肃清或排斥了强烈反对他全球化的将军和官僚。曾是自己老师亚里士多德亲戚的士官卡利斯特内斯也被赶了出来。也有记录称他遭到了杀害。对于这些令人震惊的措施，同时出现了血统主义、感情主义和利己主义的反抗。虽然他有足够的勇气和胆量去对抗它，但命运没有允许。毒杀说也一直在流传。最后，他留下遗言，要求把自己以埃及方式进行防腐处理，埋在埃及的阿蒙神庙旁。这是对世界人民的最后一次尝试，也是唯一一次成功的尝试。如果亚历山大活得再长一点，梦想就会实现吗？我认为不是。法律也好，刀枪也好，都不能强制改造世界。后来，罗马之所以能够建立帝国，是因为在法律和军靴下蕴含着精神和文化。

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