得到C罗球衣的孙兴慜与球迷的距离“0米”. July. 23, 2019 07:30. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 韩国国家足球队的王牌球员孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)和球迷之间的距离此次也是“0米”。 21日，孙兴慜在新加坡国家体育场举行的与尤文图斯队(意大利)的2019国际冠军杯(ICC)第一轮比赛中首发出场，在踢满上半场45分钟比赛之后，与平时一样和来到球场的当地球迷混在一起。从托特纳姆热刺队在赛后公开的Instagram视频来看，孙兴慜在比赛之后干脆直接来到观众席上，一一回应球迷的“自拍”要求。孙兴慜笑容满面地与球迷合影拍照，球迷们也为之陷入疯狂。在现场采访的某媒体表示：“孙兴慜在比赛结束后走到球迷面前打招呼时，警卫们试图制止观众，结果他自己也假装是观众。发现孙兴慜的警卫员笑着没有再制止球迷。” 孙兴慜在进入新加坡的当天，为在酒店前安营扎寨穿着队服要求签名的球迷一一签名并满足了他们的合影要求。2015年，他在澳大利亚举行的亚洲杯决赛上在下半场补时阶段攻入扳平比分的一球，之后他奔向侨民助威席，而不是替补席或队友，竭尽真诚地报答“球迷服务”。 孙兴慜表示，“在顶级联赛中保持竞技状态并尽力报答球迷，这对我来说真的非常重要。报答关注我比赛的球迷是理所当然的事情，同时也是作为球员的责任。” 在新加坡，孙兴慜在比赛结束后还与“偶像”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(34岁•C罗)肩并肩交换了球衣。为备战与曼联队的比赛，热刺队于当天乘飞机前往中国上海，球队拍到孙兴慜在飞机上开心的样子并上传到了社交网络服务(SNS)上。25日，热刺队将与曼联进行冠军杯第二轮比赛。

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