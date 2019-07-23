现代汽车营业利润时隔7个季度恢复至1万亿韩元. July. 23, 2019 07:30. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 现代汽车时隔7个季度恢复了1万亿韩元左右的营业利润。这主要得益于收益性较高的运动型多功能车(SUV)等新车效果和友好的汇率效果。 现代汽车22日表示，今年第二季度(4月至6月)的销售额为26.9664万亿韩元，营业利润为1.2377万亿韩元，同比分别增长9.1%和30.2%。这是自2017年第三季度(1.2042万亿韩元)以来，时隔7个季度营业利润首次超过1万亿韩元。 在全球市场上，现代汽车的总销量为110.4916万辆，与去年同期相比(119.2141万辆)减少了7.3%。在韩国国内，在帕利塞德(Palisade)、科纳(Kona)等SUV销量持续强劲增长的情况下，新款索纳塔的新车效应进一步显现，销量达到20.0156万辆，同比增长8.1%。但是在海外，在中国、美国等主要市场的销量减少，与去年同期相比减少了10.1%。 现代汽车注意到，受美中贸易战争等影响，现代汽车在困难的情况下收益性也有所提高。这是因为，帕利塞德等售价较高的车辆的销量有所增加。现代汽车副社长崔炳哲在当天的电话会议上表示：“随着新型索纳塔的新车效果和SUV销售持续好转，销售额、营业利润均有所增加。韩元弱势等友好的汇率环境也对第二季度的业绩好转产生了积极的影响。”现代汽车计划今年下半年(7~12月)在全球市场上正式增加SUV的销量。借助小型SUV VENUE、劳恩斯的首款SUV GV80等，新车效应也会随之而来。

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