在德国活动的“千禧一代”作家们的展示. July. 23, 2019 07:30. by 金民 kimmin@donga.com. “外表看起来很愉快，内心却藏着一把刀......” 以德国为中心活动的“千禧一代”作家们的作品将来到三清洞。 在截至10月5日为止在首尔钟路区举行的组合展“摸索脊椎的颤动”中，索勒•卡莱罗(音,37岁)、卡西亚•普达科夫斯基(34岁)、佩特丽特•哈里拉(33岁)、佐拉•万(40岁)的作品将齐聚一堂。这些作品的华丽色彩和可爱形态令人愉快，但其中蕴含着政治信息，非常有趣。 普达科布斯基的装置作品《没有持久性 (Continuouslessness)》是从2011年开始的未完成的连作。像屏幕一样连接的面板可以拆卸，每次展示时的排列都有所不同。 第一个面板“古巴革命主义(gender bender)”交错地配置像是象征男性性•女性性的凹凸，幽默地讽刺了Gender的区别。此外，新推出的《寻衅滋事处罚》还配置了旧候车室座椅，表现了国家控制、监督个人的社会不公现象。 该系列作品在由著名现代美术家杜奥•艾姆格林&德雷格塞•奎雷特担任策展人的第15届伊斯坦布尔双年展上进行了展出。 卡莱罗的作品以花花绿绿、令人垂涎的形态为亮点，他的作品是回顾“拉丁美洲”的意义的作品。借用并改变象征南美的典型形象，对国家或文化的固有观念提出疑问。 哈里拉的《拼写法书》使饱受战争之苦的科索沃地区一所学校教室桌上的涂鸦成为大型装置物。孩子们在日常生活中画的细弱的涂鸦被制作成坚硬的铁制雕塑作品，似乎在抚慰伤痛。万的《科斯莫帕基》是利用丢弃在肯尼亚海边的塑料拖鞋制作成百叶窗装置物的作品。

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