香港反华示威队惊现“白色恐怖”. July. 23, 2019 07:30. by 全彩恩记者 chan2@donga.com. 香港上周末举行第七次大规模反华示威，疑似跨国犯罪团伙成员的男子用铁棍和木棍对示威群众施暴30多分钟，造成至少45人受伤。 据《南华早报》报道，21日晚11时左右，10名左右身着白色上衣和口罩的男性出现在地铁元朗站，挥舞着铁棒和木棍，对示威队和市民实施暴力。他们甚至追上逃到列车车厢的乘客，殴打他们，使车站瞬间变得一片混乱。当时的混乱场景被在场的市民拍到，迅速在网上传播开来。 暴行直到晚上11时30分左右警察到达后才被镇压。在站台周围，随处可见伤者留下的血迹。在现场的一名市民说：“晚上11时许，警方抵达现场，但没有平息事态就离开，30分钟后又再次出现”。” 目前，这伙人的真实身份尚不清楚。当地媒体认为，很可能是不满反华示威的亲华派所为。《南华早报》还报道说，他们好像是专门从事性交易、暴行的犯罪组织“三合会”的成员。亲中派立法会议员何尹尧今天被捕捉到与许多穿着白衣的人握手的画面，“立法会议员动员了这些男性”的说法也在流传。 香港反华示威从上月9日开始，每周周末举行，据主办方推算，此次约有43万人参加了示威。他们中的一些人当天游行到代表中国中央政府的机构——中央人民政府驻香港联络办公室前，向象征中国中央政府的国徽上泼洒了黑漆，并投掷了生鸡蛋。示威者要求政府彻底废除遣返法，行政长官林郑月娥辞去职务，调查和惩罚警察过度镇压示威者，并引入完全民主选举制度。

한국어