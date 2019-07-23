韩国货船在新加坡海峡遭海盗袭击. July. 23, 2019 07:31. by 柳原模 onemore@donga.com. 一艘经过新加坡海峡附近的韩国货船遭遇海盗袭击，船员们被殴打，并被抢走现金。 22日，据韩国海洋水产部透露，当天凌晨4点25分左右(韩国时间)在新加坡海峡东北方向入口处约100英里远的海上(约160公里)，韩籍货船(4.4132万吨级)“CK-Bluebell号”遭到了海盗的攻击。普通货船一般以15海里的速度行驶，海盗们乘坐速度超过20海里的快速游艇紧紧跟随，7名海盗登上了货船。 据悉，登上货船的海盗中有一人持枪，另外两人用刀威胁韩国船员。在此过程中，船长和二等航海师等2人被打伤。海盗们抢走了1.33万美元现金和船员的衣服、鞋子、手机等物品后，于登船30多分钟后的4点55分左右下了船逃走。海洋水产部相关人士解释说：“海盗们登船后立即前往船长室打开保险柜等，看起来是从一开始就以抢夺现金为目的的海盗。除2人受伤外，没有其他人员伤亡。” “CK-Bluebell号”上有4名韩国船员和18名印度尼西亚船员共22人。该货船在巴西装载6.8万吨玉米后，之后在新加坡得到了燃料补给，正在前往仁川。受损货船预计将于30日驶入仁川港。 海洋水产部表示：“已要求韩籍船运公司全体保安负责人掌握海盗事件相关情况，并提醒经过事发海域附近的7艘韩籍船舶注意防范海盗袭击。”海洋警察厅要求CK-Bluebell号船运公司方面掌握海盗的指纹等证据，并计划在货船入港后立即调查准确的事故原委。

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