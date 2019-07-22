特朗普对韩日矛盾模棱两可，不要一喜一悲，应该集中加强同盟. July. 22, 2019 07:35. . 美国总统特朗普19日表示：“韩国总统问我能否介入（韩日矛盾）”，“如果双方都希望我出面，我将在那里。”对此，青瓦台解释说，文在寅总统在上个月30日举行的韩美首脑会谈中“要求（特朗普）对韩日矛盾‘予以关注’”。特朗普的发言委婉地表示，他希望韩日矛盾能够得到解决，但如果没有双方的要求，将很难出面进行仲裁。这可以解释为，因为很难站在哪一方，所以采取了战略模糊的态度。 我们对美国这种态度不必一喜一悲。通过美国进行仲裁外交是必要的。美国在韩日矛盾上尽可能坚持“不介入”原则，但过去韩日在独岛主权、历史问题等发生冲突时，也有过介入弥合分歧的先例。但是，在韩日矛盾对本国造成直接损失之前，美国不会轻易采取行动。提出“美国优先主义”的特朗普政府上台后，这种倾向更加明显。美国国务院高层官员和发言人办公室明确表示，韩日两国应首先自行解决问题，（美国）没有进行“仲裁”的计划。因此，美国立即进行具体调整的可能性不大。 韩日间的贸易纠纷有长期化的迹象。越是这种时候，越要进一步向国际社会加强我们的立场和名分，尤其要集中精力巩固韩美同盟的基础。以美国白宫国家安全会议助理约翰·博尔顿23日访韩为契机，美国有可能进一步加大向霍尔木兹海峡派兵的压力。对于这个问题，应该超越应对韩日矛盾战略的层面，从韩美同盟和国际社会负责任的一员的角度确定立场。 向霍尔木兹海峡派兵不仅会带来韩国官兵的安全担忧，而且有可能一下子破坏韩国与伊朗建立的经济合作关系。但是，在75%的原油通过霍尔木兹海峡进口的情况下，我们不能一味地口称“我不管”免票搭车。另外，还应该克制提及废除韩美日安保同盟的基础——《韩日军事情报保护协定》，克制在韩日纷争中使用安保筹码。日本提出战略物质泄露等疑惑，企图以安全的名义包装贸易报复，但这一态度在国际社会上遭到了反击。对日本的错误行为要严肃应对，但不能回避启用多方面的非政府秘密渠道。只有我们的外交努力先行，才能得到国际社会的支持。

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