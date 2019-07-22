内心的平静. July. 22, 2019 07:35. . “停下来，才能看到这些东西。”——惠民大师 我虽然没有宗教倾向，但喜欢听神父的讲论、牧师的说教、大师的说法。今天要介绍的名书不是书中的句子，而是惠民大师的书名本身。这本书充满了科学、哲学、实用的知识和生活的智慧，以求内心的平静。 我在大学里学过心理学，还学习了关于人的内心和行动的各种理论。也许正因为如此，我明白了“内心的平静”比什么都重要。但是，任何人与人接触，总会有生气、伤心的事情发生。但是，时间一长，仔细想想，这也不是什么让人生气的事，很多时候都不用挂怀。 这些人大部分是因为不知道别人可能和我不一样。矛盾始于坚信我的想法和行动都是对的，认为和我不同的想法是错误的想法。如果不能放宽心思停下来，就很难明白，自己是对的，别人也没有错。这是在政治、外交及劳资矛盾中经常看到的事情。 夫妻吵架也是如此。几十年在不同环境下接受不同教育长大的两个人，怎么能够完全一样地思考和行动呢？不是有一本书叫《来自火星的男人，来自金星的女人》吗？我的妻子有时也会指出我的麻木，表示遗憾。那么，我的战略就是赶紧认错。然后，向她说明我为什么会做出那样的举动。我也不是出于恶意……从妻子的立场来看不无遗憾的我的行动，我自以为是的做法，是为了照顾妻子。 生气之前先调整一下呼吸10秒再停下来。会看到很多其他的路。

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