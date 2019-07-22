道奇队跟踪媒体也表示，“11胜RYU，FA大发”. July. 22, 2019 07:35. by 李憲宰 uni@donga.com. 成绩是7局4安打、4四死球、1失分。一般来说，只要是先发投手，都会被贴上“好投”的修饰语。但是“怪物投手”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)比起喜悦，更感到遗憾。 20日，柳贤振在美国加利福尼亚州洛杉矶道奇体育场举行的与迈阿密队的主场比赛中上场，以7局仅失1分的成绩取得了本赛季的第11场胜利。本赛季平均责任失分从1.78降至1.76，继续稳居美国职业棒球大联盟所有球员第一位。 柳贤振当天投出了3个四坏球和1个击中身体的球等4个四死球。这是本赛季最多允许出现的四死球。虽然可以责怪裁判的狭窄好球区，但他笑着表示：“比赛刚开始时，我并没有如愿以偿地控球。但比起投出的球，成绩似乎更令人满意。”在以0比1落后的第6局下半局，本队的击球阵容贡献2分，随着比赛以2比1结束，柳贤振成为了胜利投手。 柳贤振作为先发投手尽到了自己的责任。特别是在第7局上半局，连续让3个击球手出现空挥三振出局等，当天抓住了7个三振。102个投球中好球是61个。 至此，柳贤振本赛季在道奇球场出场10次，取得了8胜无败绩、平均责任失分0.89的成绩，延续了“主场不败”的记录。虽然客场成绩(9场比赛3胜2负、平均责任失分2.92)也非常出色，但主场成绩足以超越道奇队的历史。 在历届道奇队投手中，主场最强的是传奇左手投手桑迪•库帕克斯。1964年，库帕克斯15次参加主场比赛，取得了12胜2负、平均责任失分0.85的杰出成绩。在现役投手中，克莱顿•克肖2016年出场10次，取得了8胜1负、平均责任失分1.08的成绩。如果柳贤振能保持好现在的节奏，就足以挑战库帕克斯的难以逾越的纪录。 有预测称，经历了辉煌的上半赛季(10胜2负、平均责任失分1.73)的柳贤振在后半赛季也保持了上升趋势，赛季后成功签下大合同的可能性进一步增大。主要报道道奇队消息的《Dodgerblue》20日表示：“柳贤振是名副其实的球队顶尖选手。道奇队以及需要加强先发阵容的费城队等十分关注他的表现。”该媒体虽然没有提出具体的合同年限和金额，但预测称“与最近吝啬于大型合同的投手自由签约选手(FA)市场的趋势不同，柳贤振今年冬天可能会签订大合同”。上赛季结束后，柳贤振接受了球队的资质报价(Qualifying Offer，又称母队报价)，今年年薪为1790万美元(约210亿韩元)，本赛季后将再次出现在FA市场上。

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