温温吞吞的特朗普，青瓦台苦思派兵方案. July. 22, 2019 07:36. by 韩相俊记者、常驻华盛顿记者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 虽然美国总统特朗普首次表示，可以就韩日矛盾站出来，但又提出前提条件是“如果（韩日）两国提出请求”。也就是说，他不会明确地支持韩日任何一方的主张。韩国执政圈中有人主张，是不是需要在更迟之前拿出说服特朗普总统的新筹码。 特朗普19日（当地时间）在白宫会见记者时表示：“韩日矛盾确实在持续，韩国总统问我是否可以介入（get involved）。”“如果两国有请求，我会提供帮助”，“虽然我希望他们（自己）能够解决，但如果他们愿意，我愿意提供帮助。”他还说：“两国领导人我都非常喜欢。大家知道我喜欢文在寅总统，对日本首相安倍晋三有什么感受吗？他是个特别的人。” 青瓦台发言人高旼廷就特朗普的发言表示：“在（上个月30日的）韩美首脑会谈上，文在寅总统曾要求特朗普总统关注最近韩日之间的矛盾。”在特朗普总统表示实际上只有安倍首相也赞成他才能介入韩日矛盾后，青瓦台随即调整立场称，文在寅总统请求特朗普关注而不是介入。特朗普没有特别提及青瓦台接连提出的重新讨论和废除《韩日军事情报保护协定》。 对此，执政圈一些人士指出：“在韩日矛盾局面下，应该要让美国和我们站在一起。”这种声音正在逐渐变大。向霍尔木兹海峡派兵就是典型的例子。正在加强对伊朗施压的美国正在霍尔木兹海峡努力组建国际联军。美国白宫国家安全事务助理约翰·博尔顿将经由日本，23日抵韩访问，接连会见韩国国家安保室长郑义溶、国防部长官郑景斗等，预计他将要求韩日两国向霍尔木兹海峡派兵。 青瓦台虽然对派兵持慎重态度，但也感觉到了“反正要派兵，就不要被推着走，还不如先发制人”的声音。一位外交消息人士表示：“白宫甚至举行了霍尔木兹海峡国际联军构想说明会，接下来就要进入要求派兵的程序了”，“如果韩国政府是在联军形成即将结束的阶段参与，派兵作为磋商筹码没有多大效用价值。”日本即使派遣自卫队，行使武力的法律依据也不明确，而且伊朗是其主要原油进口来源国，因此就派兵问题苦恼不已。安倍首相的亲信，自民党代理干事长萩生田光一15日就向霍尔木兹海峡派遣自卫队一事表示：“根据现行宪法和法律，不是立即派遣自卫队的环境。”

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