韩国总统秘书：“特朗普没有向金正恩承诺取消韩美联合军演”. July. 22, 2019 07:36. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据路透社20日（当地时间）报道，韩国总统和平企划秘书崔钟建在美国科罗拉多州表示：“8月韩美联合军事演习将按计划进行。” 崔钟建当天在科罗拉多州著名滑雪胜地阿斯芬举行的安保论坛上表示：“此次演习不是为了攻击，而是为了加强同盟”，“此次演习不会动员现场兵力，主要以电脑模拟形式进行。”崔钟建特别表示：“据我所知，美国总统特朗普没有承诺取消此次军事演习。” 朝鲜16日以外务省发言人与记者问答的形式谴责说：“8月韩美联合军演是特朗普总统和朝鲜国务委员会委员长金正恩之间的约定被撕毁。”朝鲜表示，“停止联合军演不仅是去年6月新加坡第一次朝美首脑会谈，也是上个月底两人在板门店会晤时明确约定的问题”，主张军事演习将对今后的无核化磋商产生影响。 一天后，美国国务卿迈克·蓬佩奥对此进行了正面反驳。蓬佩奥17日表示：“美国正在正确履行特朗普总统对金正恩委员长的承诺。我认为我们正在朝着正确的方向前进。”但他表示：“我确信与朝鲜的谈判会持续下去。”

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