“好好抓住50万亿韩元市场”，Celltrion也开始进军中国市场. July. 22, 2019 07:36. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 韩国国内主要生物企业纷纷加快了进军中国市场的步伐。继三星Bioepis今年1月宣布进军中国市场后，Celltrion集团也开始进军中国市场。 21日，Celltrion宣布与香港跨国公司南丰集团携手成立合资公司“Vcell Healthcare”。Celltrion和Celltrion Healthcare在香港设立的子公司Celltrion香港计划与南丰集团共同投资在中国上海设立“Vcell Healthcare”。南丰集团成立于1954年，是一家在香港的跨国公司，从事全球资产管理及金融、酒店及航运、生命科学投资项目等事业。 Vcell Healthcare公司拥有Remsima、Truxima和Herzuma等Celltrion旗下3种生物仿制药的中国版权。根据中国国家药品监督管理局(NMPA)的医药品许可程序，将加快Celltrion生物仿制药产品在中国上市的步伐。 中国医药品市场继美国之后排在世界第二位，预计2015年为207.519万亿韩元的市场规模在2020年将增长到304.623万亿韩元。其中仅生物医药市场就达到了50万亿韩元规模。

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