农民-学生怀着独立愿望诞生的“槐山青年会”. July. 20, 2019 07:31. by 金志映 kimjy@donga.com. 傍晚时分，洪范植（1871年∼1910年）叫上法庭书记金智燮，递给他一个箱子，让他回家。担任锦山郡守的洪范植离开故乡忠北槐山，在官衙的客舍里生活。金智燮回家后打开箱子，里面装的是洪范植写给家人的遗书。“想要掩盖亡国奴的羞耻和委屈，不禁悲愤，不得不自己选择殉国之路。因为是不得已走的路，我的儿子，无论如何，一定要尽作为朝鲜人应该尽义务和道理，最终找回被掠夺的国家。”惊愕的书记开始寻找郡守。到处打听的书记和邑上值守人员最后找到郡守的地方，是客舍后山松树。当天，是庚戌国耻之日。 9年后，儿子将父亲的遗言付诸实践。在槐山的私宅厢房里，儿子和同乡的青年们面对面交流。这是槐山“三一运动”的起始。 ○ 震耳欲聋的万岁声 洪范植的长子洪命熹（1888∼1968）之所以能与万岁运动结缘，契机是在首尔认识的人。为参加高宗的国葬而来到首尔的洪命熹，遇到了忠北清州出身的义兵长韩凤洙，并一起拜访孙秉熙。席间，洪命熹听取了孙秉熙关于三一运动的介绍，后者还建议他参加万岁示威。（韩国独立运动史编簒委员会《三一运动史》） 洪命熹是《东亚日报》总编辑兼学艺部长，也是历史小说《林巨正》的作者，是活跃于当代的著名人士。洪命熹回到故乡之后不久的1919年3月18日，在家中与叔父洪容植（音译，下同）一起策划了万岁运动。“因为当时在槐山郡辖区内，有洪命熹、李在成（音译）等热血青年以及洪氏门中的知识分子，济济多士”（《三一运动史》），讨论进展非常迅速。洪命熹还劝说附近槐山公立普通学校和清州公立农业学校的学生也参与万岁运动。他在家中拟定的宣言中强调，“必须开展朝鲜独立运动直至最后一人，否则不可”， 这些内容，不禁让他想起了父亲洪范植遗书上所写的“无论如何，一定要找回被掠夺的国家”。 关于当天讨论万岁示威的审判记录如下。“3月18日左右，在洪命熹家中决定印刷准备在19日槐山集市日向群众分发的有关韩国独立运动的独立宣言，洪命熹自己制作了包含鼓吹独立精神的宣传文，交给了李在成。李在成在18日和19日两天之内，在家中与洪容植一道，用李在成所有的誊写版印刷了300张，19日在槐山市场向群众宣布，高喊大韩独立运动，激励群众进行独立万岁运动，开始了独立运动。” 3月19日的活动，开始于傍晚时分。当天白天，槐山公立普通学校的学生成群结队地在镇上阔步前进，积极准备。对他们感到可疑的日本警方拘留了3名学生，加强了邑内的警戒。但是，这并不能打消示威者的意志。洪容植和洪命熹等人与学生们一起，在下午5时左右向聚集在槐山邑内集市上的人们分发了宣言，并高呼了“大韩独立万岁”。槐山公立普通学校四年级班长郭勇顺也和35名学生一起跑出学校，清州公立农业学校学生洪太植也鼓励群众高喊“独立万岁”。学生们挥舞着用纸制作的太极旗，群众们像回应一样高呼“万岁”。独立运动史编纂委员会在《三一运动史》中将当天的喊声描述为“震耳欲聋的万岁声”。 面对穿透森严警戒的“万岁”声，日本警方惊慌失措，逮捕了洪命熹、李在成、洪容植等18名主导者，并没收了太极旗和宣言。但是示威队伍逐渐增多，人数达到了1000多人。示威队包围了槐山警察署，要求释放被捕者，但是日本警方一味进行了镇压。愤怒的示威群众开始扔石头，感到害怕的日本警方向驻扎在忠州的守卫队和附近警察请求支援。（金槿洙《忠北最早的槐山抗日万岁运动》）示威群众最终被出动的日本军守备队于当晚10时驱散，但仍分为若干个集团继续示威。下午5时开始的示威一直持续到第二天凌晨2时。 槐山集市的示威是忠北最早的万岁运动，因此意义重大。虽然有记录显示3月1日和7日在清州地区开始了万岁运动，但是用作根据的资料并不明确。通过判决书等文件考证的定论，忠北的第一个大规模万岁运动就是槐山集市万岁运动。 ○成为有组织万岁运动动力的《通知》 槐山邑的万岁运动不止19日一天，还持续了三次。首先是5天后的24日，也展开了示威。当天的万岁运动是由洪命熹的弟弟洪成熹主导的。他与槐山面的书记具昌会、沼寿面书记金仁洙等主导了示威。 独立纪念馆韩国独立运动史研究员吴大陆介绍说：“痛感日帝殖民统治的假象，参加民族运动的面书记一同参与，是槐山万岁运动的重要特点之一。”实际上，在当天举行的槐山集市万岁运动中，面书记具昌会和金仁洙的活跃表现尤为突出。下午6时左右，洪成熹和具昌会出现在聚集在市场的700多名群众面前，带领他们高喊“独立万岁”。金仁洙也参加了当天的活动。金仁洙在3月19日示威时高喊万岁被抓获，当时处于遭到训斥后获释状态。在现场，洪成熹被警察逮捕后，金仁洙挥舞着帽子鼓励群众，让他们高喊万岁。示威队伍向槐山警察署、槐山邮政局、槐山郡厅等地移动，高喊着“独立万岁”。 曾是阴城市场商人的闵光植也加入了槐山市场万岁运动。站在槐山寿辰桥上的闵光植对从市场里回家的人泣诉说：“我们的同胞被警察逮捕，你们还要回家吗？应该回到市场高喊‘朝鲜独立万岁’，进行独立运动。”目前，寿辰桥上建有槐山万岁运动遗址碑。 下一个集市日29日，在槐山集市上也展开了万岁运动。下午6点左右集结的1500多名示威群众高呼“独立万岁”。日警和15名军人一起用武力驱散了他们。5天后的4月4日，200多名示威者聚集在镇上展开了万岁运动。 槐山郡长延面的万岁运动也值得关注。长延面的示威由兄弟两人主导，而且通过“通知”的形式展开，从这一点来看，具有不同于其他万岁运动的特点。（吴大陆《槐山地区三一运动的开展与意义》） 住在长延面五加里的金义贤和金义大兄弟，在村里开办私塾进行人才培养的过程中听到了高宗去世的消息。金义大为了参加国葬，与弟子朴英来一起进京，在目睹三一运动现场后回到乡里。金义大计划与哥哥金义贤一起进行万岁运动，并准备了数百张宣言和太极旗。起事日期定在4月1日。朴英来负责将太极旗和宣言分发给各洞各里，利用夜间执行任务。 在独立运动史编纂委员会的《三一运动史》中，对长延面的万岁运动描写得非常详细。“约定好的4月1日，在五加里面事务所前的广场上，聚集了来自各洞各里的数百人。以中午为期，金义贤带头宣读宣言，金义大挥动太极旗，高喊‘独立万岁’。聚集的群众异口同声呼喊的‘独立万岁’之声震天动地。” 当天示威结束后，聚集的主导者决定于第二天2日再次进行举事。他们起草了通知发给附近里长，呼吁居民参与万岁运动。内容是“4月2日晚袭击面事务所，高喊‘独立万岁’”。通知中依次记载了参加人员的名字，因此号召力很大。响应这一号召的200多名居民参加了4月2日的万岁运动。举事当天，在面事务所前面高喊“万岁”，攻击面事务所，破坏建筑物，销毁文件。（《三一运动史》） 吴大陆解释说：“槐山万岁示威共进行了15次，其中攻击驻在所等官公署的事例共有7次”，“万岁运动开展得非常激烈，在此过程中，因警察的开火导致7人殉国，8人受伤，2人在审判过程中因为酷刑和拷打的后遗症而死亡。”他还强调其意义说：“特别是通过通知，有计划有组织地展开了示威”，“这是在全国范围展开的万岁运动中罕见的事例”。

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