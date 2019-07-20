韩国混合泳招牌选手金瑞英将与世界最强选手霍斯祖展开真正对决. July. 20, 2019 07:31. by 金培中 wanted@donga.com. 被誉为“游泳之花”的游泳比赛项目即将于21日拉开帷幕，光州世界游泳锦标赛的气氛也越来越浓。其中，被认为在女子个人混合泳项目上有望获得奖牌的韩国游泳名将金瑞英(25岁•庆北道厅•友利金融集团，音译)和将在金瑞英出战的200米、400米个人混合泳项目上与她展开直接对决的女子混合泳世界第一人卡汀卡•霍斯祖(30岁•匈牙利)的真正较量备受人们关注。 两人的对决也被称为“大卫和歌利亚”的对决。虽然说金瑞英在去年亚运会上获得了金牌(200米个人混合泳)，但是她要面对的霍斯祖是完全不同层次的选手。霍斯祖(175厘米)和金瑞英(163厘米)的身高差距也超过了10厘米。过去在国际比赛中曾见到过霍斯祖的游泳工作人员说，“胸脯很厚，阔背筋发达，实际看起来体格更大。” 见到“人生教练”后，两位选手的状态呈上升趋势，从这一方面看，两人非常相似。金瑞英于2013年加入庆北道厅队，与金仁均(音译)教练见面后收拾好了垮掉的身体，从2017年左右开始成长为可以挑战世界舞台的选手。在去年的亚运会200米个人混合泳比赛中，她还击败了当时保持着赛季世界最好成绩的日本选手大桥悠依(24岁)，获得了冠军。在此前进行的400米个人混合泳比赛中，她也出人意料地获得了银牌。 在2009年罗马世界游泳锦标赛400米个人混合泳比赛中获得金牌后，霍斯祖与世界大赛冠军多少有些距离，2013年她与私人教练结婚后，迎来了自己的黄金时期。从2013年世界游泳锦标赛开始，连续三届个人混合泳(200米、400米)王座都被占霍斯祖占据。在2016年的里约奥运会上，包括个人混合泳在内，她在100米仰泳项目上也摘得了金牌，成为三冠王。在光州亚运会上霍斯祖将向个人混合泳4连冠发起挑战，但一方面她已经进入了作为游泳选手来说算是老将的30多岁年龄，而且去年她和曾与自己一同经历全盛期的丈夫分手等，出现了变数。 之前两位选手在今年4、5月举行的国际游泳联盟(FINA)游泳冠军赛上见过两次面。在200米个人混合泳比赛中，霍斯祖连续两次获得金牌，金瑞英获得银牌。 此后，金瑞英为了备战在国内举行的大赛，在镇川选手村进行训练；霍斯祖则在气温及湿度与韩国相近的新加坡进入了最后的淬火阶段。 金瑞英和霍斯祖分别于17日和18日抵达光州，为决战做准备。以游泳项目第一天(个人混合泳200米预赛•半决赛)为开始，计划在大赛最后一天(400米)展开巅峰对决。庆尚北道厅教练金仁均表示：“在镇川选手村进行的40多天的最后阶段训练按计划进展顺利。与亚运会时相比，瑞英的体能状况有所好转，状态不错。”

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