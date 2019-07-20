现代汽车工会劳资谈判宣告破裂 启动罢工程序. July. 20, 2019 07:31. by 池民九记者 warum@donga.com. 现代汽车工会宣布今年工资及团体协约(劳资谈判)团体交涉决裂，并启动罢工程序。如果现代汽车工会真的展开罢工，这将是自2012年以来连续8年罢工。 19日上午，全国民主劳动组合总联盟(民主劳总)金属工会现代汽车支部在蔚山北区蔚山工厂本馆举行的第16次团体交涉中，在会议开始30分钟后宣布协商破裂，离开了谈判现场。 因为工会要求资方提交工资团体协约提案，但资方拒绝。现代汽车劳资双方从5月开始进行了交涉，但就工资体系改编等问题，双方未能缩小分歧。工会要求将基本工资提高5.8%(12.3526万韩元，年薪晋升部分除外)，并支付当期净利润的30%的奖金等。另外，工会还主张延长退休年龄、奖金反映基本工资等。资方交涉代表、副社长何彦泰表示公司不能接受这样的要求，“经营业绩不好，冻结工资是不可避免的。”工会将于22日向中央劳动委员会申请协调劳动争议，并于23日召开临时代议员大会，决意阻止争议行为的发生。从29日开始，将以全体工会成员为对象进行争议行为表决投票。如果中央劳动委做出“停止协调”的决定，争议行为议案以过半数的赞成票通过，工会将承认争议权。 除劳资谈判之外，劳资双方当天还举行了雇用稳定委员会全体会议，决定增产大型运动型多功能车(SUV)Palisade。最快从8月末开始，不仅是蔚山第4工厂，第2工厂也将开始生产Palisade，预计年生产量将比现在增加5万辆，达到15万辆的规模。

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