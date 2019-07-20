这次是美国击落伊朗无人机，局势“一触即发”. July. 20, 2019 07:31. by 李世亨 turtle@donga.com. 美国在18日（当地时间）上午10时左右在中东霍尔木兹海峡击落了一架伊朗无人机。这距离上个月20日伊朗击落美无人机过去约一个月。另外，美国也为封锁霍尔木兹海峡成立了多国护卫联合体，中东进入了一触即发的紧张状态。 据美联社等媒体报道，美国总统特朗普当天在华盛顿白宫向媒体表示，“刚刚发生了‘大事’”，亲自通报了击落无人机的消息。他说：“一架伊朗无人机在距离约914米外接近美国海军两栖攻击舰‘拳手’。该无人机多次无视让它离开的信号，并威胁到‘拳手’及船员的安全。立即将它击落了。”美国国防部发言人乔纳森·霍夫曼也表示，“这一防御措施旨在保障舰艇和船员的安全”。 特朗普在宣布击落伊朗无人机之前，还在白宫办公室声称：“在贝拉克·奥巴马执政时期的2015年与伊朗签署的核协议非常短期。需要100年效力的协议。”他接着批评称：“（如果达成短期协议，）伊朗将在未来几年内走上拥有核武器的道路，这是不能接受的。当时的协议是灾难性的。”他说：“伊朗正在后退。不是因为爱美国而后退，而是因为没钱而后退。伊朗的通胀率为75%，原油也几乎卖不出去”，暗示将加强经济制裁。 特朗普总统当天还强调，为确保在霍尔木兹海峡航行的船只的安全，有必要成立“多国护卫联合体”。他敦促说：“其他国家也有本国船只在霍尔木兹海峡必须进行保护。邀请今后与美国一起工作。”美国国务院和国防部将于19日以驻华盛顿外交团为对象举行相关说明会。据悉，已经从几个国家收到了参与意向。霍尔木兹海峡是世界日均原油海上运输量（约5300万桶）的约32%通过的原油运输核心通道。 伊朗立即表示强烈反对。伊朗革命卫队总司令侯塞因·萨拉米在访问海峡附近的海军基地时说，“如果敌人误判，将把防御战略转化为进攻”。副司令阿里·帕达比警告说，“美国船只每次进入波斯湾（海湾），都会感觉就像来到了地狱”。另据报道，伊朗当天以涉嫌走私石油为由扣押了14日接到遇险信号后获救的巴拿马籍油轮“里亚号”及12名船员。美国国务院回应说：“立即释放相关船只和船员。” 只是能感觉到暗地里为解决问题的动向。据《卫报》等媒体报道，伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫在纽约伊朗驻联合国代表处说：“如果特朗普总统希望得到更多，伊朗也可以批准‘进一步协议’。他可能会解除制裁。” 附加协议是指赋予国际原子能机构更大的伊朗核视察权力。一些人认为，伊朗可能会为解除制裁打出“允许永久核视察”的牌。

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