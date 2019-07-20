进入第二回合的日本出口限制，既要周密应对，也要私下对话. July. 20, 2019 07:31. . 本月1日，日本政府宣布将加强对韩出口限制，由此引发的韩日贸易纠纷出现了长期化迹象。日本外相河野太郎昨天召见韩国驻日大使南宽杓，就韩国没有同意成立处理征用赔偿问题的仲裁委员会表示强烈抗议。之后他还发表了“将谋求对韩国采取必要措施”的谈话。虽然没有具体说明“必要措施”是什么，但有分析认为，这可能包括向国际审判法院提起诉讼和加强贸易限制等。 对此，韩国政府反驳称：“我们既不能同意日本政府的单方面和恣意主张，也没有必要受相关要求的约束。”此前，政府以行政部门不能介入司法部门判断和在两国间磋商尚未结束的情况下启动仲裁委员会不合适为由，拒绝了日方的要求。取而代之的是，提出了由韩日企业筹集基金支付精神损失费的“1+1方案”，并表示“所有提案都可以提交到谈判桌上”，采取了开放的姿态。 对日本出口限制的长期化，国际社会也持批判态度。英国经济周刊《经济学人》网络版昨天就日本的行为批评说，“这是在地缘政治背景下的近视自残行为”，并表示，“韩日有必要在（历史战争中）后退一步”，强调目前的损失尚且有限，现在缓和为时不晚。 21日日本参议院选举结束后，韩日将于23日至24日在世界贸易组织展开攻防战。24日，包括“白色清单”相关的听证会在内，日本将正式展开追加制裁的行动。日本政府似乎在出面管理情况。外务省针对海外媒体展开了说明会等舆论战，经济产业省通过日本广播协会（NHK）传达说：“如果不存在转用于军事的担忧，将迅速批准出口。”韩国也应该周密准备，同时通过与对方的私下接触，进行安静的外交。 堪称1965年以来最糟糕的韩日关系已经超越了政府间的矛盾，国民对对方国家的感情也在恶化，这一点更加令人担忧。两国政治圈内也有不少迹象显示，有人试图恶意利用这一举动，通过强硬基调来提升气氛。应该警惕连健全的批评都扣上“卖国”帽子或感情用事的做法。韩日两国领导层都应管理好矛盾使之不再恶化，同时在私底下进行交涉。

한국어