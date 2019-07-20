炎热和愤怒有关. July. 20, 2019 07:31. . 汗流浃背地吃完午餐，嘴里嘟囔着热，着急忙慌回到医院，预约的“新患者”却“No Show（没有露面）”。电话也打不通。正说着这也是有可能的，电视台打来了电话。说是因为台风周六地方上的露天演出取消了。腾地一下火就上来了。患者最多的星期六休诊，还订了火车票和民宿，哥哥还许下豪言壮语说要请客，反而让本该周末挣钱的弟弟们白费了劲。愤怒是为了自我保护的感情。动物在受到身体受到伤害或威胁时，会感到愤怒。当自己的价值被无视或受到损害时，人类也会愤怒。当伦理和信念被否定时，虽然也会感到愤怒，但并不常见。比起这些，当人们想将无视和受害导致的愤怒正当化时，经常谈论伦理和信念。 愤怒由大脑中央被称为“扁桃”拇指指甲大小的机关负责。扁桃对于愤怒的反应会持续2秒左右。生气时，最好在内心数到十之后再作反应，这是有科学根据的。扁桃处理愤怒、恐惧和不安。因为本质是相同的感情。值得一战的是愤怒，无法战胜时是恐惧，狐疑不定时就是感觉不安的状态。 扁桃启动后，交感神经会亢进，身体会兴奋起来。如果在做坏事时被教导主任发现，就会感到呼吸急促，恶心，身体发热，出冷汗，口干舌燥。如果气温升高，身体就会变得和愤怒时差不多的状态，很容易因小事发火。因为人类是单纯地把“相似的东西”断定为“相同”的动物。这是想辩解说，我是因为中暑才忍不住生气的。难道电视台的人带来了台风？首尔这样的大城市比东南亚热。沥青喷出热气，还会出现热带夜现象。大城市的人们现在要忍受又一个炎热的夏天。如果能互相让步，互相照顾，预防和调节愤怒情绪，就能够迎来稍微不热一点的夏天。 调节愤怒的基本，是三思之后再说。如果对方做出令人不愉快的言行，首先要确认是不是我弄错了，如果还是这样就再去确认是不是对方的失误或习惯。如果第三次还是这样，要冷静地用语言确认是不是有意惹我生气。那么大部分的愤怒就可以得到调节。要想做到这一点，就要在内心若干次数到十，要摆脱现状，冷却自己的热度，要熟悉渐进的放松疗法。应该多想想适当的应对。为了缓解紧张，也需要幽默。“The Lovin' Spoonful”。“喜悦一满勺”，表现了给咖啡里加上满满一勺糖时的满足感。希望你杀一杀性子，过一个甜蜜的夏天。今天介绍的《城市之夏》是流行歌曲中首次使用城市实际噪音的歌曲。在歌谣界，我可能不是第一个制作《在市政府前面的地铁站》的。

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