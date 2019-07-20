青瓦台：“包括韩日军事情报协定在内，讨论所有选择”. July. 20, 2019 07:31. by 韩相俊记者、常驻华盛顿记者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦台国家安保室长郑义溶就日本经济报复表示，韩国可以重新讨论韩日军事情报保护协定。针对这一讲话，青瓦台相关人士表示：“（关于延长协定）没有做出任何决定，我们正在研究（与此有关的）所有选项。” 该人士19日接受记者采访时，就“除了自动延长协定之外，还可能有其他选项吗?”的提问表示，“我说的是所有选项”。2016年11月生效的《韩日情报保护协定》每次延长一年，如果韩国和日本中有一个国家在到期90天前即下个月24日通报终止，该协定将被废除。 该人士还补充说：“将从客观的角度，从质和量上周密地观察通过《韩日情报保护协定》与日本交换的（对朝等安保相关）情报，将分析该协定（对韩国）有多大帮助。”这暗示着，与日本的出口限制措施无关，只是客观地考虑协定的实际利益，有可能作出自动延长协定以外的选择。对此，青瓦台另一名相关人士也表示：“《韩日情报保护协定》与日本的经济报复措施没有联系。” 青瓦台提出重新考虑韩美日三角安保核心之一的《韩日情报保护协定》后，美国特朗普政府对此反应敏感。美国国务院发言人办公室18日（当地时间）就“美国之音”广播电台的相关提问表示：“我们完全支持《韩日情报保护协定》。这是实现朝鲜完全无核化的重要手段。”该相关人士还表示：“韩国和日本的双边或包括美国在内的三国正在为东北亚的安全和繁荣进行合作”，“应对共同威胁的情报共享能力是这种合作中的重要部分。”

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