用眼睛去看的时候未曾察觉,令人惊奇的声音的世界. July. 20, 2019 07:32. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 大海和大山向人招手的夏天。今年也会有很多人在休假地用各种回忆填满脑海。然后会说。一望无际的蔚蓝大海、蜿蜒曲折的茂密森林、沁人心肺的清凉溪水。但回来后,很少有人会回想起“清脆的波涛声、森林里的鸟声、山谷里的水声”。因为我们的经验和记忆大多依赖于视觉。 这本书可以被叫做讲述有关声音的所有东西的“面向普通人的音响学”。通过九个章节,告诉人们这里有丰富的回声、有古代剧场和遗址、动物的叫声、沙丘和瀑布发出的神秘声音、世界上最安静的地方、现代人工水的声音。因此也可以称其为“用耳朵体验的世界旅行”情报书。 登上伦敦圣保罗大教堂的圆屋顶,可以听到站在对面的人说的悄悄话。事实上,许多由拱顶或圆顶形状的结构物都是如此。因为声音绕着球面的边缘,不会往里走。漫步在冰面上时,听到沙沙的响声,就知道冰是否安全。如果与管弦乐队舞台上调音的双簧管声音(A音)相似,就很安全;但如果接近五音上的E音,则代表冰厚只有5厘米左右,所以要小心。 在可容纳数万名观众的希腊罗马时代剧场,即使没有扩音装置,也能举行演唱会。借助于科学,用经验创造出了令人惊奇的音响效果。但古代人有时也会犯错误。凯撒的亲信维特里乌斯主张“如果把花瓶放在剧场各处,就能听清演员的声音”,实际上很多剧场都模仿了。但现代的实验结果却显示,花瓶不能带来一点儿效果。 动物唱的最美歌曲是什么?西方认为是夜莺的声音。在草丛中生活的夜莺,比起外貌,更进化了歌曲。1924年,BBC广播播放了模仿大提琴演奏家的演奏的夜莺之声,从而获得了很高的人气。另一方面,最喧嚣的生命体是什么?非洲蝉就是其中之一。其声音大小与凿岩石的凿岩机相似。 介绍全世界的“音响地标”时,介绍韩国的圣德大王神钟的部分令人欣喜。神秘声音的秘诀是什么呢?对称稍有出入,类似的频率之间就会发生干涉(脉冲)。如果是西洋钟匠人,肯定想调成对称,所以就无法得到神秘的声音。 作者提议打开现代人的感受力的“声音工作(Soundwalk)”。不用说什么,一边散步一边集中精力听周围传来的声音就可以了。集中注意力听汽车噪音中间传来的鸟挥动翅膀的声音、人们的窃窃私语、大厦之间吹来的风声,就会打开一些只用眼睛看无法体验到的新空间。 原题《声音之书:关于世界声音奇迹的科学》(TheSound Book:The Science of the Sonic Wonders of the World•2014年)。

