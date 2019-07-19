朝野一致同意开展“超党派对日外交”，在“外交解决方案”上也要碰头. July. 19, 2019 07:57. . 文在寅总统和朝野五党代表昨天在青瓦台会面，就日本的经济报复措施达成一致意见，决定把重点放在外交解决上，采取超党派的应对措施。三方还决定以与政府进行紧密沟通为前提，成立国会层面的特别委员会。但是，就解决韩日矛盾的具体外交解决方案，朝野之间出现了温度差。 朝野两党在青瓦台会晤中原则上达成一致意见，决定采取超党派的冷静沉着的应对，这是值得肯定的。同时，青瓦台表示，“所有提案都可以提交到谈判桌上”，表示为了外交解决可以采取“灵活应对”的立场，也是值得庆幸的。此前，韩国政府一直提出由韩日企业筹集基金，向强制征用受害者支付精神损失费的“1+1方案”，但韩国政府表示不会一味地坚持这一方案，表现出对外交磋商保持开放的姿态。 据悉，除了“1+1方案”外，韩国政府还在考虑，由韩国政府和企业以及日本企业参与的“2+1方案”和韩日企业向已经胜诉的受害者支付精神赔偿，此外的受害者由韩国政府负责的“1+1+α方案”。昨天是日本要求设立第三国仲裁委员会的答复时限，但韩国政府没有做出回答。日本媒体报道说，虽然日本一再表示，如果韩国不答应仲裁委员会的要求，只能向国际法院提起诉讼，但就起诉时间，日本将暂时关注韩方的应对。 韩国政府表明了通过磋商灵活解决的立场，因此日本也应该收起单方面的报复措施，改变态度表现出坐到谈判桌前的姿态。但是很难期待马上就会有看得见的态度转变。本周末日本参议院选举结束后，在下周的日内瓦世界贸易组织一般性理事会上，预计韩日之间还将展开攻防战。在日本，旨在将韩国排除在“白色名单”之外的相关程序正在进行之中。 但是，在这种喧嚣中，两国间应该通过幕后接触进行安静的外交。日本内部对报复措施会成为伤害本国企业的“回头镖”的担忧也正在逐渐扩散，安倍政府也不会一味走进死胡同。韩国政府更应该致力于获得包括在野党在内的政界的合作。因为韩日的历史问题，只有得到受害当事者和国民的同意，才能得到真正的解决。

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