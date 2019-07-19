黄义助出国前往波尔多美国季前训练营，“在欧洲赛场的首个赛季，我要争取进球上双”. July. 19, 2019 07:57. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我会尽快适应新球队，争取取得两位数的进球。” 在法国足球甲级联赛波尔多建立新家的黄义助(27岁)堂堂正正地表明了决心。近日，黄义助与波尔多队签约4年，将进军欧洲赛场，18日，他前往波尔多队的季前训练营地美国华盛顿。 黄义助(国家队A级比赛27场8球)是韩国国家足球队“本托号”的招牌前锋。上赛季效力大阪钢巴队(日本)的他以16粒进球排名日本J联赛射手榜第3位。去年在雅加达-巨港亚运会上获得金牌后，他甚至得到了兵役优惠，此前一直受到来自中东、中国、美国等多个国家的球队抛出的“橄榄枝”。黄义助的经纪人表示：“阿联酋、卡塔尔联赛的球队甚至提出了年薪400万美元(约47亿韩元)的丰厚条件。不过黄义助没有选择中东之行，因为他进军欧洲的梦想很大。” 据悉，黄义助在波尔多的年薪为180万欧元(约24亿韩元)。黄义助说：“从挑战者的立场出发，我想踢球。(欧洲)有很多优秀的球队和球员。我想和他们碰撞，学到很多东西。” 上赛季，波尔多队排名联赛第14位，由于锋线表现不佳，整个赛季球队只攻入了34球。KBS解说员韩俊熙(音)表示：“波尔多急需恢复攻击力，因此预计等待新引进的球员适应球队的时间不会太长。当黄义助有出场机会时，他必须利用自己擅长的射门能力等，展现出100%的竞技水平。” 当天，黄义助前往仁川国际机场，会见了韩国国家足球队主教练保罗•本托。本托主教练是在前一天参加完在马来西亚举行的2022卡塔尔世界杯亚洲区第二轮预选赛分组抽签仪式后回国的。黄义助说，“本托教练鼓励我好好表现再回到国家队。” 黄义助今后能否以在波尔多的出色表现为基础进军英超(EPL)等联赛的豪门球队，也备受关注。黄义助说：“我当然梦想前往更大的舞台，但现在我的首要任务是在法国获得实力的认可。我希望能在法甲联赛中展现出最好的表现。”

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