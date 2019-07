“另类K-POP乐队”7人组嘻哈团队“Balming Tiger”. July. 19, 2019 07:57. by 林熙允记者 imi@donga.com. “世界上独一无二的另类K-POP乐队。请那样称呼我们。”(Sanyawn•总制作人) 15日下午,在首尔麻浦区的胡同里。最近最热门的7人组合嘻哈团队“Balming Tiger”成员们就像当初盘踞在胡同里的怪物一样,散发着不可思议的狮子吼。如果说20世纪80、90年代在西欧盛行的“另类摇滚”敢于在悠久的摇滚历史中提出备选方案的话,那么他们就是闪电般地出现并宣布自己是K-POP的替代者。 讽刺与冷笑交织的奇怪MV和音乐,让他们受到了国内外的关注。去年发表的《I'm Sick》作为还没有发行正式专辑的新人,破例地入围今年的韩国Hip-Hop大奖候选名单,掀起了不少波澜。 “乐队是2017年成立的。在首尔弘益大学附近的‘虎媄花房’建筑304号内。与嘻哈中指朋友的俗语‘homie’重叠,因此从出生开始就非常绝妙。队名的意思是推翻虎标万金油(tiger balm)。” 他们标榜无国籍亚洲文化。MV是韩国黑帮电影、网络广播、香港Noir并存的奇怪世界。去年新加入的Rapper Omega Sapien似乎浓缩了复合色彩。他出生在韩国,在中国上小学,在美国上初中,在日本上大学。目前庆应大学经济系休学中。 就像“绿色哥斯拉”的别名一样,他留着草绿色的运动短发,和Unsinkable(制作人)一起不停地玩玩具枪。 担任说唱歌手、影像导演、制作人的成员们来自首尔、釜山、光州、全北全州等不同地区。 Balming Tiger上个月在英国伦敦、法国巴黎和兰斯进行了巡回演出。法国大众文化专门杂志《CONVENI》称他们为“惊人的发现”,对他们大加赞赏。本月初他们还与K-POP偶像组合混在一起,参加了“K-CON纽约”活动。另外他们还参与了“什么叫另类k-pop”的访谈。 加入乐队前曾是音乐制作公司职员的制片人Sogumm说:“公司里‘请不要做’太多。我们的优势是成员之间不说‘不让做’这样的话。” DIY(do it yourself•按你自己的方式去做)算是唯一的铁律。 “对于热爱亚洲文化的人来说,梦想成为渠道平台。在嘻哈组合中停下来,因此我们的存在很有意义。” 20日,在首尔龙山区现代信用卡的Understage将举行“Balming Tiger Party”。从晚上9点开始,足足有7个小时的演出时间。 “在世界文化的主流中成为像李小龙一样的亚洲旋风的标志是我的梦想。”(Omega Sapien) 今年推出的单曲《Armadillo》是讽刺潮人(Hipster)的歌曲。 “犰狳(armadillo)不是披着盔甲出生吗?与其他人喜欢的名牌不同,我们的存在本身就是名牌。Love Your Self!" (Omega Sapien) “你看!我们不是和K-POP一脉相通吗?”(Sanyawn)

