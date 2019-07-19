美国众议院：“为了美国的利益，再次确认了韩日关系的重要性”. July. 19, 2019 07:57. by 华盛顿=李晶恩、金贞安 常驻记者 lightee@donga.com. 美国众议院外交委员会17日(当地时间)通过了再次确认韩美日三角合作，敦促面向未来的韩日关系的决议案。由于日本方面采取的限制出口措施，使得韩日矛盾处于激化状况，在这样情况下，美国议会强调解决事态的必要性，备受关注。 众议院外交委员会当天举行全体会议，一致表决通过了包括该决议案在内的多项议案。只待本会通过就会正式生效。参议院已于4月通过了同样内容的决议案。 决议案中包含韩国和日本是美国外交、经济、安保利益及印度太平洋地区发展的重要同盟的内容。决议案说明称：“美日及韩美同盟是应对‘平壤政权’威胁等维护亚洲地区稳定的必要基础。韩国、美国、日本是解决世界性挑战不可或缺的伙伴，也是防止大规模杀伤性武器(WMD)扩散的重要力量。” 另外，决议案指出朝鲜持续违反国际法和侵犯人权，并强调“为加强三国间的外交安保合作，制定和实施战略非常重要”。尤其是对于韩美同盟，将其形容为“用鲜血构筑的(forged in blood)”。 接着，决议案明确指出，“众议院再次确认了美国及韩美同盟在增进印度太平洋地区和平、稳定、安全方面所起到的重要作用。”另外还再次确认了根据《美相互防卫条约》保卫韩国的约定。接着，再次敦促韩日两国改善关系，“为了支持美国外交、经济、安保利益及印度太平洋地区发展的开放、广泛的系统，再次确认了建设性、面向未来的韩日关系的重要性。” 众议院外交委员会主席埃利奥特•恩格尔在当天的发言中表示：“韩日矛盾日益加深，这种情况令人非常担忧。恢复韩国和日本两国及与美国的合作能力，敦促探寻往前的路。” 众议院外交委员会亚太小委员会委员长布拉德•舍曼当天在华盛顿举行的韩裔美国人基层会议(KAGC)年度大会上对记者说：“两国都是美国的重大同盟国。只有整理过去，才能走向未来”，实际上偏袒日本一方。

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