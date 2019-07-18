一个想成为日本人的朝鲜女人的悲剧. July. 18, 2019 09:25. by 金起允记者 pep@donga.com. “侦探小说加顿雇女(下女)绞死事件、连夜杀掉别人家的雇女......据说在明室被绞死，脸部和其他被他杀的地方也很多。” (1931年8月4日《东亚日报》) 日本帝国主义强占时期令韩半岛陷入冲击的杀人事件，与特殊音像、影子相遇，在舞台上像魔法一样再现。话剧《那时，边洪礼》讲述了一个韩国人为了活得像个人，想要成为日本人的欲望的故事。 这不禁让人联想起不依靠新势力(新派)的当代韩国人凄惨的自画像。去年首演时被韩国戏剧评论家协会评选为“年度话剧Best 3”，6月在西班牙马德里结束邀请演出后再次拉开了帷幕。 釜山的一位日本家庭女佣边洪礼是放弃韩国人的认同感，戴着日本人面具生活的人物。与想象着有一天自己也会受到同等待遇的期待相反，日本人却忙于利用她，并被卷入“桃色事件”而被杀害。 尽管他杀的情况和痕迹非常明确，但日本嫌疑人被判无罪，真相也就此止步。 与沉重的主题不同，剧情展开的方式非常活泼，近乎娱乐。在演员的喜剧动作中，其他演员如无声电影后期录音一样，诠释了诙谐的声音。利用塑料、白菜、树木、皮鞋等各种道具的音响和夸张的身体动作巧妙地配合在一起，观众笑声不断。奇特的影子，再加上灯光的演绎，整个80分钟的放映时间，都充满了看和听的味道。展开方式虽然愉快、轻松，但是不破坏剧情本身这一点很有魅力。因为故事情节的展开没有多余的冗言。偶尔演员们从“游戏的层面”出发，不必要地走向观众席，或者引发夸张的笑声和掌声。只要稍微精减一下这种“赘肉”，就能够超越评论界，成为观众心目中的最佳“复古剧”。截止到21日，首尔大学路Arco艺术剧院大剧场。票价为3万韩元。15周岁以上可观看。咨询电话：1600-2238

한국어