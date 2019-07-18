朝鲜对韩美军演挑刺儿，是在对板门店会晤的意义抹黑. July. 18, 2019 09:25. . 朝鲜外务省发言人前天就预定于下个月举行的韩美联合军演（同盟19-2）表示：“同盟19-2演习将对朝美工作磋商产生影响。”该发言人接着主张：“中止韩美联合军演，是美国总统特朗普在新加坡会谈中亲自承诺并（于上个月）在板门店再次承诺的问题。”这是在恐吓，如果韩美按计划进行演习，不仅中断无核化工作磋商，还会重启核武器、导弹试验。 朝鲜提到的“同盟19-2”演习是韩国军队主导实施的韩美联合危机管理演习。这是去年废除的韩美“乙支自由卫士”演习的替代品，是把重点放在防御的常规训练。更何况，朝鲜还在为检验韩国军队战时作战控制权转换能力而实施的演习上挑刺找碴，实在是无理取闹。 朝美首脑在上个月30日的板门店会晤中决定，在两三天内重启无核化工作磋商，但两周过去了，工作磋商仍然杳无踪影。美国甚至全权委托朝鲜选定谈判场所，但朝鲜没有选择场所，而是打出了新的威胁牌。美国国务卿迈克·蓬佩奥向朝鲜施压称，“希望带着从未有过的想法来到（谈判）桌上”，朝鲜反而针锋相对，双方展开斗气。 朝鲜此次将矛头转向美国，是将（取消）韩美联合军演作为无核化工作磋商的前提条件。也就是说，这是为了在重启谈判之前多拿到一点。也有分析认为，这从侧面证明了朝鲜在2·28河内会谈破裂后改变工作磋商人员和战略的情况下，内部还没有做好谈判的准备。 韩美断然拒绝朝鲜的要求，并表示演习将如期举行。万一发现朝鲜今后想与美国进行直接交易而中断韩美联合军演的情况，就不能置之不理。朝鲜在排除韩国政府的情况下，只通过与美国的工作磋商就所有问题做出决定，这意味着要切断预想中韩国的牵制。也有必要确认特朗普总统是否像朝鲜主张的那样，在板门店会晤中承诺了中断韩美联合军演。只有韩美间的情报共享更加紧密，密不可分，才能控制朝鲜的“小算计”。

한국어