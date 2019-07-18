用死亡完成的画作. July. 18, 2019 09:25. . 有比时间更公平的吗？每天24小时对所有人都一样。只是那时间怎么用还是有区别的。来自日本的概念美术家温川罗（音译）用画来记录自己的一天。但是，他的画没有任何图像，只是写上了日期。也许人们会奇怪这算什么艺术，但他凭借这一“日期图”而享誉全球。 他于1965年定居纽约，1966年1月4日开始创作《今天》系列作品。虽然所做的全部事情只是在画布上写上制作当天的日期，但是和看上去不同，这也需要付出很大的努力和时间。先用四层均匀打底，再用白颜料将日期涂到七次。8个规格化的画布大小，底色单色，单日最多3幅等作品，都是按照作者规定的规则制作的，到当晚12时为止，尚未完成的画被废弃。每幅画的背面和保管箱上都贴着当天的新闻稿。因此，他记录的日期可能是平凡的一天，但也是越南战争结束、9·11恐怖袭击，或者人类历史上发生大事的日子。 他曾是旅行狂人，为了方便，画了很多宽25厘米左右的小画，但在1969年例外地完成了3幅长2米多的大型画。这些都是纪念人类首次登月那天的作品。对于排除所有美术表现或个人感情，只按照规则进行创作的他来说，这一历史性时期也具有与众不同的意义。 作者虽然诚实地记录了自己的时间，但极度忌讳自己被记录下来。不仅公开履历，连采访和照片都不允许。甚至年龄也算出自己活过来的天数。出生后活了29771天的他，留下了近3000幅《今天》系列作品后，于2014年7月去世。持续约50年的《今天》画作，直到他的去世才完成。 美术评论家

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