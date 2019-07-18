韩岛（音译）在中国开设百货一号店，曾因中国报复韩国部署萨德系统撤出中国. July. 18, 2019 09:26. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 现代百货店集团的时装连锁子公司韩岛17日宣布，与中国百联集团签署了关于女性休闲品牌SJSJ的“中国独家流通（出口）合同”。韩岛当天在中国上海浦东地区“第一八百伴”百货商店开设了SJSJ中国一号店。营业面积84平方米。 此次签订独家出口合同的百联集团是中国最大的流通集团，在中国全境经营着百货商店、购物中心、便利店等7000多家卖场。合同期限为5年，预计出口金额约为350亿韩元（累计）。通过此次合约，SJSJ预计年销售额将达到1000亿韩元。 此次签约后，韩岛将在今后5年内提供在SJSJ产品供应和品牌营销等方面的支持，百联集团将拥有在中国百货商场及奥特莱开设SJSJ独家专卖店等SJSJ独家销售权。韩岛计划，根据今后市场的反应，扩大出口规模。韩岛和百联集团计划以一号店开业为开端，每年在中国主要城市高级百货商店等新开10个左右店铺。韩岛相关人士表示：“将根据当地顾客的反应，考虑扩大卖场和其他品牌的出口。” 对于应中国国营企业百联集团的要求而签订的此次合同，有分析认为，始于2017年的萨德（THAAD，末段高空区域防御系统）报复实际上已经结束。此前，韩岛曾于2017年与中国杭州志恒（音译）实业有限公司签订了系统流通合同，但随着针对萨德系统的报复正式实施，韩岛同年提前终止了合同。 值得一提的是，预计今年中国服装市场规模将超过美国，衡池、新元（均为音译）等韩国服装企业将加快进军中国的步伐。流通业界相关人士表示：“虽然现在说萨德报复完全结束还为时尚早，但同去年相比已经大为缓和”，“如果情况好转，我认为会有很多企业重新进入中国市场。”

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