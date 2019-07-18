东道主颜面扫地，“漏掉KOREA字样的运动服”引发风波. July. 18, 2019 09:26. by 金培中 wanted@donga.com. 围绕韩国游泳代表队的队服，游泳人之间掀起了“阴谋论”。大韩游泳联盟的内讧虽然提供了借口，但赞助商不知原因的迟缓应对反而引发了更大的争议。 据悉，在光州世界游泳锦标赛上出现国家队用品问题后，虽然联盟向当地派遣了高层调查团等，进行了应对，但是因赞助企业A公司的怠慢而苦恼。也有声音说，“被曾经信任的A公司狠狠地坑了一次”。 联盟和A公司的赞助关系可以追溯到1992年。A公司从那时起开始充当联盟的正式赞助商，在奥运会、世界游泳锦标赛、亚运会等主要国际比赛中负责韩国代表队用品的赞助。 在此期间，联盟执行部多次更换，但国际品牌A公司作为赞助商一直占据着稳固的地位。 去年7月，新执行部进驻联盟后，B公司被选定为新的赞助商，并通过了理事会的表决，但经过理事会的决定被推翻的阵痛之后，A公司保住了赞助商的地位。 在此背景下，与新执行部无关的联盟和A公司的“长期关系”起到了很大的作用。 此次引发争议的运动服正面左侧胸前有太极旗等，是专门为国家队选手制作的。但是，背面并没有刻有国家名称，而是刻着大大的A公司标志。联盟相关人士表示：“我们承认我们犯了一百次错误。如果这是没有经验的赞助商的失误的话，可以理解，但是因为是数十年间一起参与很多大赛的A公司犯了这样的失误，着实让人难以理解。” 运动服风波出现后，虽然29名游泳比赛项目代表选手于17日抵达了光州，但没有向他们发放队服。理由是还没有制作好。选手们穿着过去参加其他国际比赛时得到的团服入驻了运动员村。 甚至还出现了这样的马后炮话，联盟将此次大会中要佩戴A公司泳镜的公告转告给了游泳比赛选手团。 此前，泳镜和泳衣一起一直被认为是可能会对运动员的竞技水平产生决定性影响的因素，因此泳镜交由运动员自己选择。只有额头部分有标志，宣传效果显著的游泳帽采用了赞助商的品牌。对于联盟的措施，多数代表选手都感到为难，“从来没有使用过A公司的产品(泳镜)”。一名知情的游泳工作人员说：“我们有请赞助公司的要求。联盟完全控制不了赞助商，只能被众人群殴。”

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