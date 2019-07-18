美国表示“韩美联合军演如期举行”，驳斥朝鲜声称妨碍核谈判的算计. July. 18, 2019 09:27. by 常驻华盛顿记者 李正恩、金正安 lightee@donga.com,jkim@donga.com. 朝鲜在与美国进行无核化工作磋商之前，突然提出韩美联合军事演习的问题，对此，美国特朗普政府表示：“这是美国对韩半岛防御的承诺”，表示将按计划进行演习。美国明确表示，尽管朝鲜试图“牵着鼻子走”，美国不会将军事训练和无核化谈判联系在一起。 针对朝鲜外务省谴责计划于8月份举行的“19-2同盟”韩美联合军演并声称“如果（演习）得以实施，将对朝美工作磋商产生影响”，美国国防部发言人大卫·伊斯特本16日（当地时间）表示：“韩国与美国正在为今年秋天举行这一联合军演做准备。”他在对《东亚日报》的书面质疑答辩中表示：“此次演习是为维持军事准备态势和支持朝核谈判等外交努力，一直以来与韩国合作协调的事宜”，“通常进行的此次演习旨在通过加强韩美同盟和韩美联军的战备状态，显示美国对于防御韩半岛的承诺。” 美国国防部长提名人马克·埃斯珀当天在参议院国防委员会为准备任命听证会而提交的书面答辩书中表示：“联合演习是维持驻韩美军军事准备态势的必要手段。”他同时强调：“（联合军演是）是针对朝鲜任何潜在军事威胁，保障美国和韩国军队能够共同应对。” 埃斯珀介绍说：“今年2月，韩国和美国的国防部长批准了更加现代化的训练计划，以适应朝鲜半岛的安全形势”，“这一计划的重点是，即使没有数十年来依赖的大规模训练，也要保持军事准备态势。”但据悉，完成书面答复的时间是在朝鲜要求中断“19-2同盟”演习之前。 美国国务院发言人摩根·奥尔特加斯在同一天举行的例行新闻发布会上回答有关提问时说，“美国的立场没有改变。期待重启与朝鲜的工作磋商。”她说：“希望朝鲜或美国政府不会有人阻止特朗普总统和朝鲜国务委员会委员长金正恩之间的越南（河内朝美首脑会谈）承诺。” 她还说：“特朗普总统对在非军事区与金正恩委员长的对话和会晤充满信心，并希望国务院对朝政策特别代表史蒂芬·比根和他的磋商小组在幕后悄悄地表现出进展。”她还补充说：“我们想给朝鲜更多的时间和富余。” 朝美双方的举动间接暗示了原定于7月中旬进行的无核化工作磋商有可能被推迟。外交消息灵通人士表示：“工作磋商的举办场所也还没有达成协议”，“对于与河内会谈当时没有太大区别的美国谈判方案，朝鲜并不满意，因此很难在本月召开。”另一名外交消息人士也预测说：“目前水下讨论并不理想，工作磋商可能会推迟到下月初举行的东盟地区论坛（ARF）。”

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