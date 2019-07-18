BTS连续三年入围《时代周刊》评选的“网络最具影响力25人”名单. July. 18, 2019 09:27. by 孫宅均 sohn@donga.com. 韩国的世界级偶像组合防弹少年团(BTS)连续3年入围美国时事周刊《时代》每年统计的“网络最具影响力25人”大名单。《时代周刊》从2015年开始每年发表该名单，参考标准主要是相关人物在社交媒体上的世界影响力、新闻生产和传播能力等。 《时代周刊》当地时间16日表示，“把防弹少年团、美国民主党众议员亚历山大•奥卡西奥科特斯(30岁)、美国总统唐纳德•特朗普(73岁)、歌手爱莉安娜•格兰德(26岁)、英国王室的哈里王子和梅根王妃、演员贾达•萍克•史密斯等选为‘网络最具影响力25人’。”防弹少年团是唯一入围该名单的韩国人。 《时代周刊》报道称，“韩国的超级偶像组合防弹少年团现在已经成为了家喻户晓的名字。得益于在网上疯狂消费和宣传他们音乐的数百万名规模的粉丝俱乐部‘Army’，防弹少年团连续三年蝉联Billboard音乐大奖的‘Top Social Artist(最佳社交艺人)’部门冠军。” 接着，《时代周刊》还介绍说：“在最近1年间，防弹少年团的3张专辑登上了‘billboard 200’排行榜的榜首。4月发表的《为渺小之物所作的诗》(Boy With Luv，feat Halsey)MV首次公开后，24小时视频点击量就超过了7500万次。” 特朗普总统最近因对初选众议员说“请回到出生地”的种族主义歧视发言而引起风波，他和波多黎各裔议员奥卡西奥科特斯同时出现在名单上，也引起了人们的关注。《时代周刊》报道说：“虽然掀起了各种非议之声，但特朗普总统的推特信息通过互联网新闻和搜索结果无数次再生产，削弱了对手的影响力。”

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