“如果韩日间的分工合作消失，对两国都是损失”. July. 18, 2019 09:27. by 金道炯 dodo@donga.com. 有人指出，虽然政府针对日本的出口限制出台了材料、零部件国产化的应对策略，但“各自逃生”战略最终将大大降低韩国制造业的竞争力。韩国贸易协会计划不久后与其他经济团体一起向日本政府提交意见书，要求相关单位停止试图将韩国排除在“白色国家”之外的举动。 韩国贸易协会会长金英柱(音译)17日在与记者举行的午餐座谈会上表示：“韩国和日本是相互分工和竞争提高全世界制造业水平的重要轴心。为了防止日本将韩国排除在‘白色国家’之外，将与其他经济团体一起向日本经济产业省提交意见书。”贸易协会拥有7万个会员公司，是韩国最大的民间贸易团体。 金会长表示：“如果韩国的大企业投入材料、零部件的开发和生产，进行国产化，即使需要花费费用，也能在一定程度上克服危机。但这对日本和韩国都没有好处。” 他强调表示：“在过去数十年间进行合作的韩日间分工合作的缘分真的消失的话，两国将很难发挥出作为(有竞争力的)制造业核心基地的作用。真的不希望出现这样的事情。”接着，就出口限制状况是否会持续下去的问题，他表示：“正在努力防止事态真正发展成那样。”

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