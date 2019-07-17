墨子的非攻. July. 17, 2019 08:00. by 申茂庆记者 yes@donga.com. 词典上对和平的定义为“没有战争或冲突的平静”。把和平放在思维核心的哲学家是墨子。他主张非攻。非攻的意思是，大国不能攻击小国。问题是在弱肉强食的时代如何予以贯彻。站在弱者和弱小国家的一边，这就是他提出的解决方案之一。 他听说楚国想要侵略宋国的消息后，不分昼夜奔跑十天赶到了楚国。宋朝是连楚国的十分之一的大小都不到的小国。经济实力和军事力量也同样弱小。如果说他们有什么过错，那就是因为是弱小国家。 楚国的打算，是使用本国新发明的武器云梯，即高可入云的高梯，来攻克宋朝的城邑。墨子向楚国国王力陈侵略战争既违人伦也违天伦，但未能说服楚王，于是掏出另一张牌。他表示，他有秘技可以让梯子这一武器成为无用之物。他断言，他已派300名学生前往宋国早做准备，楚国无论怎么进攻都不会有用。“就算是杀了我，也不可能把他们都消灭掉。”楚国国王最终听从了墨子的话，决定不再侵攻宋国。在其他一些场合，墨子也用这种方式阻止了战争。 墨子能够这么做，是因为有两项品德。其一是，不仅要爱我和我们、也要爱他人的兼爱思想所赋予他的道德权威。另一个是拼了命也要实现的勇气。“爱别人的国家，犹如爱我的国家。”这是孔子、孟子也未能展露的绝对和平和款待的思想。2400多年前的墨子，就是怀着这一思想，向强国大声发话。那么，如今的世上，还有向有着无法与梯子相比的强大武器的强国大声说话的墨子吗？

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