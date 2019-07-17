SKT在瑞士推出全球首款5G漫游服务. July. 17, 2019 08:00. by 黃泰皓 taeho@donga.com. SK电讯公司(SKT)16日表示，将与瑞士第一大移动通信公司瑞士电信联手，从17日开始提供第5代(5G)移动通信漫游服务。这是本月3日实现5G移动通信商用化后时隔105天，也是全球首次。 SKT和瑞士电信在今年5月签署战略合作伙伴关系后，为了实现5G漫游商用化一直在进行测试。5G漫游与现有的LTE漫游服务不同，世界上实现5G商用化的国家并不多，频段也因为每个国家的情况不同，至今没有实现商用化。瑞士电信是一家拥有约600万用户的移动运营商，从今年4月开始在瑞士开通了5G服务。目前在包括苏黎世、日内瓦和伯尔尼等主要旅游景点在内的110个城市提供5G服务。 5G漫游服务对于三星电子的Galaxy S10智能手机用户来说，从17日开始升级软件后就可以使用。SKT计划今后支持LG电子V50智能手机用户也可以使用5G漫游服务。SKT MNO业务支持集团负责人韩明进(音译)表示，“继高品质漫游免费通话服务‘Baro’之后，全球首款5G漫游服务启动，再次证明了公司的漫游技术实力。” 作为全球首款5G漫游服务纪念，SKT将在年底前加入“立即付费制”，并展开市场营销活动，让访问瑞士的用户在没有额外费用的情况下体验5G漫游。

한국어