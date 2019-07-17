中国跳水长期保持强势面貌的秘诀？. July. 17, 2019 08:00. by 金培中 wanted@donga.com. “梦之队。” 中国跳水队是世界公认的梦之队。无论派出什么样的队员组队参加比赛，就像美国男篮一样在国际比赛中都几乎能占据第一的位置一样，在世界跳水赛场上，中国队数十年来一直保持着最强的面貌。 自1984年洛杉矶奥运会被列为正式比赛项目以来，中国队仅在跳水项目上就获得了40枚金牌。女子3米跳板从1988年首尔奥运会开始，女子10米双人跳台从2000年悉尼奥运会开始，金牌一直是中国队的囊中之物。世界游泳锦标赛也是如此。从1973年到光州世锦赛，中国跳水队共获得了138枚金牌中的83枚。在本届光州世锦赛上，中国队在截至16日进行的7个项目比赛中独揽7枚金牌。包揽全部项目(13个)也不是梦想。在中国，跳水被认为是仅次于国技乒乓球的孝子项目(金牌数进账最多的项目之一)。 由于长期占据最强位置，在中国甚至出现了“没有什么特别的秘诀”的玩笑话。但是，早期发掘有潜力的选手，通过高强度的训练培养成“跳水机器”的中国方式历来是出了名的。 1991年，伏明霞(41岁)在澳大利亚世界游泳锦标赛女子10米跳台比赛中夺冠，当时年仅12岁零6个月的她一度成为人们关注的焦点，但与此同时，针对年轻选手的极限训练也引起了争议。以伏明霞为契机，参赛年龄调整为满14岁。但是正如在本届光州大会女子10米双人跳台上夺冠的吕薇(14岁)、张嘉琪(15岁)一样，很多有潜力的选手会坚持高强度的训练，等待年龄限制解除。这样的中国队在从2013年大会开始新设的高台跳水(男子27米、女子20米)项目上连一枚奖牌都没有拿到，这在世界泳坛堪称“神秘事件”。 被誉为“现代中国跳水技术之父”的前中国国家跳水队总教练徐益明(77岁)的作用不容忽视。跳水选手出身的他，改变了过去经常受伤、很容易早早退役的跳水风气。设计出网眼、水下吸尘器等，改善训练环境，开发出了23项适合比西方选手身材矮小但十分敏捷的中国人使用的“徐益明标志技术”。 郭晶晶(38岁)等明星的作用不容忽视。11岁时入选国家队，被誉为“跳水天才”的她在2004年雅典、2008年北京奥运会上夺得4枚金牌，与篮球选手姚明(39岁)一起成为中国最优秀的体育明星。以不亚于艺人的外貌成为话题的她，退役后与中国香港财阀霍启刚结婚，再一次成为了话题的中心。在中国跳水队中，梦想成为“后郭晶晶”的新星们正像聚宝盆一样涌现。

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