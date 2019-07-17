“侵入郁陵岛是为了大肆掠夺巨木”. July. 17, 2019 08:01. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “木墩和树干上残留的斧头痕迹证明了日本人的掠夺行为。从前，从岸边到山顶，群山被巨木覆盖，现在因日本人的斧头正在逐渐瓦解。” 这是1903年9月初以翻译官身份同乘俄罗斯军事运输舰“雅库特”号对郁陵岛进行调查的列别杰夫(当时的海参崴东方大学3年级学生)的郁陵岛调查报告。大韩帝国于1900年颁布第41号敕令，将郁陵岛都监升级为郡守，试图根绝日本人非法居住郁陵岛和砍伐森林的行为，但损失依然惨重。 报告说，无法找到高达成人双臂长度5倍的巨木，通过搁弃在溪谷的巨木的桩子，可以观察到日本人掠夺的痕迹。 东北亚历史财团的独岛研究所研究员金英寿(教育研修院教授)最近出版了审视日本和俄罗斯帝国是如何看待郁陵岛和独岛的研究报告《帝国的双重性：包围近代独岛的韩国、日本、俄罗斯》。金研究员表示：“帝国在保护本国水产业者、商人的经济活动和利权的同时，将他们作为军事侵略的工具。” 俄罗斯在1896年取得了郁陵岛的森林采伐权，为了应对日俄战争，对作为东海的战略据点备受关注的郁陵岛的森林和地形进行了多次调查。1903年雅库特号的调查也是其中一环。 列别杰夫还记录了韩国人和非法居住在郁陵岛的日本人的极端对立。报告说，大约有2500名韩国人和180名日本人住在郁陵岛，“日本人欺负韩国人，两三名全副武装的日本人出现在韩国人的家中，把家具当作自己的物品一样对待，并对他们施加暴力”。日本甚至在道洞港非法设置了警察署。 列别杰夫还记录道，“日本人没有子弹，所以无法与韩国人抗衡。日本人经过韩国人的房子的时候对韩国人不予理睬，把头转向另一边。”金研究委员解释说：“我们捕捉到了日本人想驱逐阻止非法伐木的韩国人，干脆占领郁陵岛的内心想法。” 没有证据表明日本将独岛编入领土并主张的1905年《岛根县第40号告示》正式被公布。岛根县厅主张，1945年8月县政府办公楼被烧毁时，第40号告示原件被烧毁。金研究委员表示：“第40号告示的副本与手写体标志不同，是印刷体，没有知县的印章和签名，知县在1905年2月22日告示形成之前，从19日到3月1日在日本出差，不在现场。”

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