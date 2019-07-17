《纽约时报》：“安倍令世界贸易秩序陷入危险”. July. 17, 2019 08:01. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 日本以对朝制裁等问题为由对韩国实施出口战略物资限制后，海外专家和主要媒体连续批评称，日本“滥用国家安全，令世界贸易体系陷入了危险”。这是出于担心，如果以概念模糊的国家安全保障为由，把贸易限制“武器化”，可能令国际贸易秩序发生动摇。 《纽约时报》15日（当地时间）在谈到日本的措施时指出，“全世界很长时间以来都在构筑秩序，力争使贸易争端不突破无法控制的红线，日本此举正在削弱这一秩序。贸易战争造成的损失正在渐渐更加一般化。”美国外交专刊《外交政策》也表示担心称：“韩日纠纷极其清晰地显示出，因为露骨地滥用国家安全来限制贸易导致全球贸易体系所面临的危险。数十年来为降低贸易壁垒的努力及成果化为泡影。” 一直研究韩日关系的斯坦福大学教授丹尼尔·施奈德向《纽约时报》表示忧虑称：“日本把出口限制规定为安保行动，是在放（世界贸易秩序的）水。”香港中国大学的布莱恩·默克里博士也表示：“如果经常使用这些措施，国际贸易体系就有全盘倒塌的危险。如果10到15个国家而不是一两个国家以被错误地规定的国家安全例外条款为依据，采取这种措施，现有的准则将遭到破坏。” 接连有批评意见指出，日本的这一措施是在追随美国的关税政策。美国特朗普政府在去年以国家安全为由，对从海外进口的钢铁和铝加征关税。美国政府适用的是贸易扩大法第232条，如果特定物品的进口增加会导致与国家安全相关的产业遭受损失，政府可以采取限制措施。目前，是否对汽车加征关税，也在根据同一规定进行研究。 特朗普总统在上个月初解决与墨西哥边境的非法移民问题的过程中威胁称：“如果墨西哥不予以合作，将加征关税。从6月份的5%开始，每个月将提高5个百分点的关税。”特别是要针对墨西哥破例使用本来为限制与像伊朗这样的敌对国家的贸易而制定的《国际紧急经济权力法》（IEEPA）。随着墨西哥决定积极协助拦截非法移民，该计划被撤回，但国内外的抨击之声十分强烈。很多人认为，美国为了解决属于国内问题的移民问题而谈及国外贸易领域的经济报复，是不符合常理的。 其他地方也有类似的例子。去年，沙特、巴林、阿拉伯联合酋长国等逊尼派中东国家，宣布与“什叶派盟主”伊朗过众甚密的卡塔尔断交，并封锁卡塔尔产天然气的出口。中国也以韩国引进“萨德（THAAD，末段高空区域防御系统）”为由，对韩国进行了经济报复。中国在2010年与日本、2012年与菲律宾在南中国海发生领土纷争时，向日本限制出口稀土、中断从菲律宾进口菲律宾产香蕉等，施加了压力。

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