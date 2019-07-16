慰安妇纪录片《主战场》导演Miki Dezaki. July. 16, 2019 07:50. by 李?? baltika7@donga.com. “韩国和日本之间的信息差异好像经常会归于争论和争斗。介绍慰安妇问题，并了解两国的人之前不知道的事实的话，憎恨就会减少，并可以进行建设性的讨论不是吗？” 讲述日本军慰安妇问题的电影《主战场》的日裔美国人导演Miki Dezaki 15日在首尔江南举行的记者招待会上谈到了影片的制作背景。25日上映的这部电影对于日本右翼势力想极力否定慰安妇问题的理由，采访了韩国、美国、日本30多名人士。 Dezaki导演在了解到在日本通过报道首次讲述慰安妇老奶奶故事的前《朝日新闻》记者植村隆和他的家人遭到极右势力的威胁的事实后，对此产生了浓厚兴趣。电影细致地记录了日本右翼势力对慰安妇问题的抗议和阻止少女像建立的有组织的行动。影片中指出了“日本与韩国和中国不同，是特别的存在’、‘韩国之所以突出慰安妇问题，是中国指使的’等日本右翼的面孔和逻辑的薄弱。 因此，今年4月影片在日本上映后，电影中出现的右翼人士要求停映，并起诉导演。 Dezaki导演表示：“不知道慰安妇问题的日本年轻一代却表示‘让我们了解了之前所不知道的东西’，展现出积极的态度。”他补充说：“安倍政府对强制劳动问题采取贸易制裁，对此表示遗憾。这是人权问题，不是外交问题。”他说，日本人应该站出来把慰安妇问题转到国际法庭上。 “对于‘性奴隶’、‘强制征集’等表述，有必要用韩国和日本都能认可的共同语言进行定义。讨论将从这里开始。”

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