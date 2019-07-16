柳贤振完成下半赛季首次登场，可惜未能达成赛季第11胜. July. 16, 2019 07:50. by 金培中 wanted@donga.com. 沉着的投球依然如故。只是胜利之神没有眷顾到他。 15日，柳贤振(洛杉矶道奇队)在美国马萨诸塞州波士顿芬威公园球场举行的与波士顿红袜队的个人下半赛季首场比赛中，在7局取得8个被安打、1个四坏球上垒、6个脱三振，失2分，完成好投。虽然在球队4比2领先的情况下下场比赛，但在第8局下半局因四坏球上垒被对手扳平比分，胜利就此破灭。道奇队最终在第12局延长赛之后以7比4获胜。 面对去年世界大赛(WS)冠军波士顿红袜队，柳贤振在初期陷入了苦战。在3比0领先的第1局下半局，因不稳定的内野防守丢掉了2分。在2人出局满垒的情况下，游击手克里斯•泰勒抓住红袜队的安德鲁•贝宁滕迪击出的地滚球投向了1垒，但是出现了失误，甚至让对方的2垒跑垒员踏上本垒。记录院认定，击球本身是内野安打，红袜队所得的第一分为打点，第二名跑垒员踏上本垒是游击手的失误。但是随着被下一个击球手迈克尔•查维斯击出安打，第二个失分也成为责任失分。 柳贤振在第2~4局以三者凡退(让三名击球手连续出局)进行阻击，找回了稳定感。虽然在第5局下半局在2人出局1、2垒有人的情况下被J D马蒂内兹击出安打，但凭借左翼手亚历克斯•伯杜戈的完美传球，抓住了奔向本垒的拉斐尔•迪伯斯。 到第7局为止，柳贤振没有再失分，在投出94个球后下场。 虽然柳贤振没能增加个人胜场数，但是他对去年世界大赛第2场比赛中败北的红袜队的大卫•普莱斯进行了复仇。普莱斯在5局内取得4个被安打、3个四坏球上垒，失4分(1责任失分)。 截止到第5局，投球数达到了114个，显示出了动摇的迹象。 柳贤振在与麦克斯•舒尔泽(华盛顿国民)的赛扬奖争夺战中也领先了一步。最近，一家博彩公司通过降低舒尔泽的赔率，看好舒尔泽获奖的可能性，但舒尔泽因背部疼痛退出首发阵容，而柳贤振则延续了良好的状态。 赛后柳贤振发表感想说：“与上次世界大赛出场(4又3分之2局失4分)相比，投了更多的局数，这一点让我很满意。”对于失分，他表示：“投手教练(里克)赫尼科特计划向美国职业棒球大联盟事务局提出异议。”如果柳贤振的2失分被认定为“非责任失分”，则上升为1.78的平均责任失分将降至1.63。 道奇队以2胜1负的战绩结束了与波士顿红袜队的三连战，将从16日开始与费城费城人队进行四连战。从正常轮换出场顺序上看，柳贤振很有可能在20日在自己表现特别强大的主场面对迈阿密队时挑战胜场数。

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