英雄的败北. July. 16, 2019 07:50. . 拿破仑十分尊重和敬重弗里德里希大帝(弗里德里希二世)。虽然他的军队残酷地践踏了弗里德里希的后裔，但并没有贬低大帝本人。欧洲人具有浓烈的民族主义倾向，在谈及他国将军们时，有时还会带有过分的批评，但好像对于弗里德里希是天才的战术家这一事实却没有异议。 这样的弗里德里希在实战中也多次失败。判断失误则更多。以最初战败的科林战役为例，敌军在兵力上多出了2倍，占据着有利地形，弗里德里希大帝却选择盲目进攻，最终败北。原因是他轻视奥地利军队。后来，他承认打了一场不该打的战斗是战败的原因，把责任完全归结在自己身上。 如果只把弗里德里希的失误集中起来并加以指责的话，许多人会同意他的名声被夸大了。但那是错误的。战争不是指挥官不犯错误和失误的绝对无懈可击的战斗，而是谁减少失误或者关键时刻谁犯错的战斗。 弗里德里希之所以被指责存在诸多失误，很大程度上是因为有关他的报道和资料十分丰富。亚历山大大帝会不会犯这样的错误？ 或许，他犯了更多的失误和判断错误。只是，由于岁月的厚度和记录的局限，无法像研究弗里德里希那样仔细观察他所参与的战斗。 今天，我们暴露了太多的信息。还有面临着太多的指责。用权力掩盖错误的时代已经过去了。但是，要判断是非，不仅要有正义感，还需要专家的分析。把权力从少数人手中转移到多数人手中是民主主义的发展过程。但是将专业见解转让给多数人并不是民主主义。 在所有领域培养有良心和健康的专家集团，并在非法干涉中保存他们的领域，这是发展民主主义的绝对条件。

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