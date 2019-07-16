文在寅敦促“回到外交解决的轨道”，必须寻找让日本改变态度的动力. July. 16, 2019 07:50. . 文在寅总统昨天在青瓦台首席秘书和助理会议上就日本限制出口的措施表示：“我在此警告，日本经济最终将遭受更大的损失”，“希望日本政府收起单方面施压，哪怕是现在，也要回到外交解决的轨道上来。”这是文在寅总统继8日和10日后第三次公开对日本的信息。据分析，这是日本在态度没有变化的情况下，使用“警告”一词提高应对力度，但同时保持外交磋商可能性的双轨战略。 预计本周将成为韩日矛盾的分水岭。18日是日本针对韩国大法院强制征用受害赔偿判决要求设立第三国仲裁委员会的最后时限。日本此前已经预告，如果韩国到当天为止不做出回应，日本就会把韩国排除在战略物资出口优待国名单（白色清单）之外。如果日本进行第二次经济报复，韩日矛盾很有可能会长期化。 在韩日矛盾持续不断的情况下，自由韩国党代表黄教安昨天在记者会上表示：“如果可以进行实质性讨论，我们将从大局出发接受任何会谈。”文在寅总统也要求政界进行超越党派的合作，对此表现出积极的反应。当然，黄教安代表作为青瓦台会晤的条件，提出了更换外交安全班子等要求，但总统和朝野五党代表在青瓦台会晤的可能性变得更大。 对于日本的出口限制措施，韩国政治圈必须进行超越党派的合作。现在是不分党派，应该为国家利益一齐发声的时刻。朝野政界、政府和企业冷静且团结的声音，有可能成为压迫日本政府的外交杠杆。青瓦台会谈一旦成功举行，需要启动一直以来处于休眠状态的韩日议员联盟等议员外交渠道，努力打开谈判的阀门。 青瓦台也应该积极倾听在野党的声音。采取限制出口措施、破坏自由贸易原则的日本虽然提供了首要原因，但韩国政府的应对是否妥当，还需要进一步诊断分析。最近青瓦台参谋们谈论国债补偿运动、东学农民革命等的行为将使外交协商变得更加困难，因此要自制。自由韩国党即使指责政府的无能，也要时刻考虑到被日本恶意利用的可能性。朝野双方如果都把事关国家经济前途的问题算在政治小账上，那将是不可清洗的臭招。

한국어