文在寅：“日本应回到外交解决的轨道上来”. July. 16, 2019 07:50. by 文炳基记者、韩基宰记者 weappon@donga.com,record@donga.com. 文在寅总统15日就成为日本报复措施契机的强制征用解决方法表示：“我们从来没有主张过，我们所提出的方是唯一的解决方案”，“希望日本政府能够收起单方面施压，哪怕是现在，也要回到外交解决的轨道上来。”他同时对于日本的经济报复表示：“我在此警告，最终日本经济将遭受更大的损失。”日本提出设立第三国仲裁委员会要求韩方予以答复并把它作为经济报复措施是否长期化的关键，在这一时限（18日）到来之前，文在寅总统在强力警告的同时，敦促就强制征用问题寻找外交解决方法进行对话。 文在寅总统当天在首席秘书和助理会议上表示：“日本史无前例地将历史问题与经济问题联系起来，这是逆行于两国关系发展历史的做法，非常不明智。”这是文在寅总统首次公开提议就强制征用日本的方法进行外交磋商。 文在寅说：“韩国政府向日本政府提出了关于大法院判决问题的圆满外交解决方案”，“希望双方能够共同讨论合理方案，使两国国民和受害者产生共鸣。”这意味着，如果日本出面进行对话，那么韩国不会只固守上个月19日提议的通过韩日两国企业捐款对强制征用受害者进行赔偿的所谓“1+1”解决方案。青瓦台相关人士表示：“对于强制征用的解决方法，政府的立场没有变化”，“如果日本进行有诚意的对话，关于仲裁委员会等问题的讨论也持开放态度。” 但有分析认为，面对21日的参议院选举，日本政府不太可能接受对话要求。日本外务省预告说，如果韩国在18日之前拒绝设立仲裁委员会的要求，日本将采取对抗措施。 文在寅总统当天就对日本经济的报复表示：“从限制出口半导体材料开始的这一点来看，这是在韩国经济谋求更高层次增长的时期，（日本）在阻碍韩国的经济增长”，“如果日本的意图在此，绝不会获得成功。”此外，对于日本接连提出违反对朝制裁的嫌疑，文在寅批判称，“这是对在制裁框架内为发展韩朝关系和韩半岛和平而竭尽全力的韩国政府的重大挑战”。 对此，最近访问美国的外交部高级官员表示：“美国的立场是，不通过‘斡旋（mediation）’，而是通过‘干预（engage）’来避免目前的状况进一步恶化。”也就是说，即使不偏向任何一方，也会起到阻止韩日矛盾进一步激化的作用。该官员还表示：“美国强调，如果经济矛盾影响到了安全，损坏韩美日合作，这是不允许的”，“他们还提到，希望韩日军事情报协定（GSOMIA）不会动摇。”

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