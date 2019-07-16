黑人女性将担任007系列影片的主人公. July. 16, 2019 07:50. by 崔智善 aurinko@donga.com. “黑人女性007邦德”即将诞生。在007系列历史上，黑人主人公和女性主人公都是首次。 《独立报》等英国媒体14日(当地时间)报道称，英国演员拉什娜•林奇(32岁•照片)被选为第25部007系列电影《邦德25》的主人公。林奇在片中饰演一位聪明、进取的黑人女特工“卢美”，从丹尼尔•克雷格(51岁)扮演的前辈詹姆斯•邦德(James Bond)手中接过007这个特工号码。从2006年的《皇家赌场》开始，克雷格已经5次扮演詹姆斯•邦德，而《邦德25》之后他将从007系列中功成身退。 林奇有着牙买加血统，1987年出生于伦敦。2007年她通过英国电视剧《警务风云The Bill》出道，2017年出演了英剧《罗密欧与朱丽叶：悲恋再续》(Still Star-Crossed)的主人公罗莎琳•卡普莱特。在韩国因饰演电影《captain marble》的主人公卡罗尔丹伯斯的助手兼单身母亲宇航员玛丽亚兰博而出名。 《邦德25》4月在牙买加开拍。该片还将在英国、意大利等地拍摄，并于明年4月在全球上映。除林奇和克雷格外，《波西米亚狂想曲》的主人公拉米•马雷克、《007幽灵党》的女主人公蕾亚•塞杜、饰演M的拉尔夫•费因斯、扮演Q博士的本•威士肖等也将登场。 从第一代詹姆斯•邦德的扮演者肖恩•康纳利到乔治-拉赞贝、罗杰-摩尔、提摩西-达顿、皮尔斯-布鲁斯南、克雷格，邦德此前一直被认为是白人男性的专属。林奇是黑人女性，而且大众认知度不高，因此，林奇出任邦德角色被认为是破格的。英国电影界相关人士在首次报道该消息的《星期日邮报》中称：“黑人女性007登场的瞬间，将会是‘足以让爆米花掉地的惊人场面’。有人说，现在应该称女性情报要员为‘bond woman(女邦德)’，而不是‘邦女郎(bond girl)’。”对于此次选角，“007传统已经消失”的惋惜之声和“007传统并不等于种族及性别歧视”的意见出现了激烈碰撞。

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