特朗普嘲讽有色人种女议员要求她“回到原来的国家去”，引起逆风. July. 16, 2019 07:51. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普对对自己持批评态度的民主党有色人种出身的初选众议员“四人帮”说，“回到原来的国家去！”，结果招致了被称为强烈的种族歧视的批评。这是特朗普总统在查处非法移民、调查是否拥有公民权等政策接连引起争议之际流露出露骨的种族歧视信息，因此舆论的谴责声也越来越大。 特朗普总统14日在推特上留言说，“看到世界上最腐败、无能、灾难性国家出身的民主党进步女性议员们就最强大、最伟大的美国运营发表凶猛的对讲话，这很有趣”，并且嘲讽称，“回到快要完蛋和犯罪丛生的原来国家去，先去管好那些地区吧！”他还揶揄称，“那些地方需要你们的帮助，赶紧去吧！民主党众议院议长南希佩洛西也将迅速解决你们的返回问题。” 特朗普总统虽然没有提到实名，但他针对的对象是亚历山大•奥卡西奥科特斯（30岁•纽约，音译）、伊尔汉•奥马（37岁•明尼苏达州，音译）、拉西达•特尔利夫（43岁•密歇根，音译）、阿利阿纳•普雷斯利（45岁•马萨诸塞，音译）等四名国会议员。通常被美国媒体称为“团伙（Squad）”的这些人在2019年1月进入众议院后，立即批评特朗普政府的各种政策，成为总统的眼中钉。特别是他们谈论民主党领导层因担心“逆风”而忌讳的弹劾总统，而且还毫不犹豫地批评犹太裔人士，与佩洛西议长等领导层也一直对立。 奥卡西奥科特斯是波多黎各裔，奥马是索马里裔穆斯林，特尔利夫是巴勒斯坦难民第二代，普雷斯利是黑人。奥玛是索马里难民，10多岁时获得公民权。除奥玛外，其余3人均出生于美国。因此，有评价认为，特朗普总统表现出了即使在美国出生、有色人种也不能被认定为美国人的想法。 勃然大怒的奥马议员反击说：“总统是在煽动白人民族主义。”普雷斯利议员和特尔利夫议员也批判总统是“种族主义者”，再次提出了弹劾论。此前，佩洛西一直对这个初选议员“四人帮”的突出行动不以为然，但这一次也包庇他们说：“多样性才是美国的力量。”佩洛西议长在推特上强烈抨击道：“总统的讲话是分裂国家的仇视外国人的（xenophobic）讲话。他的口号‘让美国再次伟大’和‘让美国重新变白（Make America White Again）’是一样的。” 特朗普在引发争议后，当晚再次在推特上留言说：“看到民主党拥护那些说美国坏话的人，我感到难过。他们对美国所说的可怕的事情，以及将自己的敌对势力视为人种歧视主义者的令人厌恶的话，都不能再这样任其发展下去了。”美国媒体分析称，特朗普的此番言论意在分裂民主党领导层和强硬派初选议员，反而招来了民主党的团结。据《纽约时报》报道，目前，众议院有52名移民及移民二世议员，参议院有16名。 特朗普发表上述言论的14日，也是以美国全境为对象展开大规模打击非法移民行动的日子。据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，此次行动由移民海关管制局主导，在纽约、旧金山等9个大城市同时展开。

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