哈勒普击败小威廉姆斯生涯首次夺得温网冠军. July. 15, 2019 07:41. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 随着塞雷娜•威廉姆斯(38岁•美国•第11位，以下小威廉姆斯)的回球下网，西蒙娜•哈勒普(28岁•罗马尼亚•第7位)跪在草地上举起了双手。哈勒普与小威廉姆斯拥抱了一次后，再次趴在球场上痛哭。这是哈勒普击败“网球女皇”小威廉姆斯赢得2019温布尔登网球公开赛同时也是自己的首个温网冠军的瞬间。 13日，在英国伦敦温布尔登全英网球俱乐部举行的女子单打决赛中，哈勒普仅耗时56分钟就以2比0(6比2、6比2)完胜小威廉姆斯。赛后，哈勒普说：“这是我网球生涯中最好的一场比赛。拿到最后一分的瞬间，两腿发软。”哈勒普在获得冠军奖杯的同时，还拿到了235万英镑(约34.7亿韩元)的冠军奖金。 在哈勒普和小威廉姆斯的决赛大战确定时，很少有人看好她夺冠。2017年，哈勒普的世界排名曾高居榜首，而且在去年的法国网球公开赛上，哈勒普还夺得了个人职业生涯的第一个大满贯赛冠军，但对手却是有“网球女皇”之称的小威廉姆斯。仅在温布尔登公开赛上就7次夺冠的小威廉姆斯职业生涯共获得过23个大满贯赛单打冠军，紧追玛格丽特•科特(澳大利亚)的最多冠军纪录(24次)。在当天的比赛之前，哈勒普对小威廉姆斯的战绩是1胜9负，处于绝对劣势。 哈勒普精妙的球技制造了反转。哈勒普以快速的脚下移动见长，开场就多次打出大角度的斜线球，仅用时11分钟就将第一盘的局分改写为4比0。 此后，哈勒普保住领先优势，仅用时26分钟就拿下第一盘，在第二盘她又在双方2-2战平的情况破了小威廉姆斯的发球局，从而奠定了胜局。 此后，哈勒普没有再让对手拿到一局，最终锁定整场比赛的胜利。 哈勒普身高168厘米，在网球选手中算是身材矮小的，当天她的发球最高时速仅为173公里。而对手身高175厘米的小威廉姆斯发球最高时速达到189公里，显示出了超强的实力。温布尔登公开赛是大满贯赛事中唯一的草地赛事，这对发球实力强劲的选手是有利的。因为草坪表面湿滑，球体的减速较小。不过哈勒普凭借全场仅3次失误的稳定发挥，战胜了出现26次非受迫性失误自取灭亡的小威廉姆斯。哈勒普说：“罗马尼亚国内没有草地球场。在草地上面对小威廉姆斯，这并不容易。小威廉姆斯是一个一旦找到比赛感觉就难以阻挡的球员，所以自己从一开始就试图不给对手任何机会。”

한국어