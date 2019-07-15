文在寅就最低工资道歉，修改做不到的承诺不要犹豫. July. 15, 2019 07:41. . 青瓦台政策室室长金尚祚昨天在新闻发布会上，文在寅总统就决定将2020年度最低工资提高2.9%、定为8590韩元一事表示：“对于无法实现‘3年内最低工资1万韩元’的承诺，深感遗憾和惭愧。” 文在寅总统在上次大选中承诺，2018年至2020年的3年内将最低工资提高到1万韩元。考虑到2017年最低工资为6470韩元，3年间和3年间每年平均要分别提高54.6%和18%左右。如果要达到这一目标，2020年最低工资将再次提高19.7%，但考虑到过去两年上调29%给韩国经济带来的冲击，这一举措事实上是不可能的。总统对当初没有现实性的最低工资1万韩元承诺为时虽晚地坦率承认不能遵守承诺，这其实反而是件好事。 金尚祚昨天承认，过度上调最低工资给除受惠的工人外，给小个体户和小企业带来了很大负担。但是，他特别强调：“希望此次最低工资的决定，不要被误解为意味着废弃乃至放弃了收入主导型增长战略。”今后，相比直接提高工资的政策，将通过向得不到最低社会保障制度优惠的低收入劳动者补助生活费等的EITC（劳动奖励税制）、韩国型失业补助、保障性加强健康保险费等，进一步加强包容政策。 在福利相对比发达国家脆弱的现实下，没有人会反对强化这些政策的宗旨，但必须以我们财政能够承受的速度和幅度进行。正如最低工资的超速对雇用产生负面影响，反而导致减少脆弱阶层收入等反作用一样，其他包容政策的超速也会给财政等产生严重的副作用。例如，文在寅医改对健保财政产生严重影响等福利政策的扩大，使社会保险的财政受到动摇。 任期的一半都还没过的政府，正式废弃或说出放弃作为经济政策招牌的收入主导型增长，这并不容易。但是，如果对至今为止实行的政策逐一进行深入检查，调整该速度的调整，废除该废除的政策，那么它将被评价为更有勇气的选择。

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