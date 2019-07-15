首尔市民：“为解决可吸入颗粒问题，愿意每年多交14万韩元”. July. 15, 2019 07:41. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 据悉，首尔市民表示，如果能够解决可吸入颗粒物(PM10，又称飘尘)问题，愿意每年多交14万韩元左右的税金。 14日，据首尔研究院的《首尔市可吸入颗粒物管理政策的社会性报告书》显示，为解决可吸入颗粒物问题，到2025年为止，每户平均支付的金额为13.8107万韩元。支付金额是消费者为购买财物,服务而支付的最大金额。考虑到全体家庭人口数,市民每年可支付的支付费用达5407亿韩元。 此次调查推算出，以2017年为基准，首尔地区的细颗粒物(PM2.5)为每立方米25微克(1微克等于100万分之1克)，到2025年为止，才能降至世界卫生组织(WHO)的建议标准(每立方米15微克)。首尔研究院去年6月对551户家庭进行了上述内容的面试调查。 据分析，如果细颗粒物浓度降低至WHO标准，可吸入颗粒物导致的死亡危险将减少约8%。另外，心绞痛、心肌梗塞等心脏疾病相关的死亡将减少40.8%，65周岁以上的死亡危险也会减少13.9%。研究院推算，如果将首尔市民的健康改善带来的便利换算成金额，年均可达4139亿韩元。另据分析，由于医疗费减少，劳动生产率提高，地区内总生产额(GRDP)每年将增加160亿韩元。

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