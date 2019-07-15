好莱坞影片《阿拉丁》成为今年国内第三部达到“千万观影人次”的电影. July. 15, 2019 07:41. by 金民 kimmin@donga.com. 电影《阿拉丁》以可怕的气势“逆袭”票房，观影人次突破了1000万名。在迪士尼的真人版电影中，1000万人观看的作品尚属首次。14日，据韩国电影振兴委员会综合电算网透露，《阿拉丁》当天上午10点累计观众人数达到1002万967名。这是该片在上映53天后所取得的成绩，是今年在韩国国内上映的电影中继《极限职业》和《复仇者联盟：终局之战》之后第三部千万观影人次电影，同时也是韩影史上第25部观影人数过千万的电影。 5月23日上映的《阿拉丁》在上映初期就不敌获得戛纳国际电影节金棕榈奖获奖影片《寄生虫》，票房排名下滑至第三位。上映第一天观众也只有7万2736名。在1000万电影中，《阿拉丁》是唯一一部上映日成绩不足10万观影人次的电影。但是上映24天后重新夺回了第一位，发挥了“票房后劲”，突破了1000万观众。目前票房排名继《蜘蛛侠：英雄远征》之后排名第二的《阿拉丁》上映第5、6、7周，连续创造了周末观影人数最多的纪录。预计14日也将创下上映8周来周末观影人数最多纪录，观众人数将超过1100万人。而且《阿拉丁》将轻松超越《冰雪奇缘》(1029.6101万人次)，成为音乐剧电影中票房最高的影片。 坐在电动座椅Motion Chair上享受“魔毯飞行”的4DX馆上映也大受欢迎。4DX版《阿拉丁》的观众数也即将突破90万名。这一数字近乎《冰雪奇缘》(48万名)的两倍。

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