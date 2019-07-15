韩美，非常不同的两国股市. July. 15, 2019 07:41. by 李建赫 gun@donga.com. 美国股市三大指数同时刷新历史最高值。这是因为期待基准利率下调的同时，对美国经济的乐观情绪在持续，全球投资资金也在持续流入。 与此形成鲜明对比的是，韩国股市仍未摆脱低迷的走势。 据彭博社14日报道，韩国股市今年以来仅上涨约2%，是20国集团(G20)股市中涨幅最小的国家。由于出口低迷，经济增长预期和企业业绩不断恶化，加上日本经济报复的不利因素，短时间韩国股市反弹无望。 12日(当地时间)，美国道琼斯工业平均指数(DJIA)比前一天上涨0.90%，以27,332.03收盘。标准普尔(S&P)500指数上涨0.46%，以3,013.77收盘，有史以来首次突破3000点大关。以技术股为主的纳斯达克指数(NASDAQ)也上涨了0.59%。 美国股市在美联储(Fed•美联储)下调利率后，在流动性会扩大的期待感下呈现上升趋势。另外，有评价称，虽然与中国发生了贸易纠纷，但美国国内的经济基础还是比较稳固的。美国的经济增长率继去年(韩国2.7%、美国2.9%)之后，今年也将高于韩国。

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