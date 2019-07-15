“沙特资金”再次涌入美国华盛顿游说业界. July. 15, 2019 07:42. by 李世亨 turtle@donga.com. 《华盛顿邮报》10日称，沙特阿拉伯的“石油货币”正在再次涌入美国华盛顿的宣传及法律咨询公司。有评论认为，沙特反政府媒体人士贾迈勒•卡舒纪去年10月遇害后，虽然一些游说行业与沙特保持距离，但大部分人还是屈服于金钱的威力。 据《华盛顿邮报》报道，截至本月，在华盛顿负责沙特政府业务的游说公司共有20家，与卡舒纪事件之前（25家）相差无几。大型宣传咨询公司MSL在遇害事件发生后向沙特方面表达了担忧，但仍然通过子公司“科比斯”（音译）负责沙特政府的业务。从去年10月到现在，仅通过这一业务的收入就达到了约1900万美元（约224亿韩元）。 曾就职于克林顿政府的人士经营的“卡弗交流公司”（音译）也于2月与沙特政府签订了每月12万美元的宣传合同。著名法律公司“金安德斯控股公司”（音译）也在去年11月收到约95万美元。具有进步倾向的智库国际政策中心的本•弗里曼（音）博士不无讽刺地指出：“虽然沙特方面一度失去了部分说客，但其他人都在努力工作。” 有分析认为，2017年1月特朗普总统上台后，沙特和美国越来越密切，沙特游说市场的规模今后将进一步扩大。负责沙特业务的著名游说企业“Brownstein Hyatt Farber Schreck”的资深合伙人阿尔弗里•莫特评价说：“沙特是美国的核心同盟，是美国中东战略及应对伊朗方面的重要资产。” 沙特实权人物、王储穆罕默德•本•萨勒曼（34岁）的崛起也助长了华盛顿游说业界的“争取沙特业务”现象。虽然他被指是卡舒纪被杀事件的幕后黑手，但他主导了新城市建设、废除压迫女性的政策等各种改革、开放政策，并且慷慨解囊拿出资金。他与特朗普总统的大女婿、白宫高级顾问杰拉德•库什纳（38岁）也非常亲近。 有分析认为，今后在亚洲游说业界中，沙特相关业务的比重也将增大。穆罕默德王储提出以“脱石油化”为旗帜的“2030愿景”，指定韩国、日本、中国、印度等为该战略的重点合作国。为了达成这一目标，在明年第一季度（1∼3月），沙特将率先在韩国和日本设立合作机构“愿景现实化办事处（VRO）”。

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